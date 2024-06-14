Помой, но не навреди: 6 зон в авто, которые не простят влагу

Мойка автомобиля имеет свои нюансы и особенности

Казалось бы, что может быть проще, чем помыть автомобиль? Однако даже по этому делу есть свои нюансы. Ведь некоторые элементы авто категорически не совместимы с водой.

Рассмотрим, на что стоит обратить внимание, чтобы не нанести вред любимому автомобилю во время мойки. Эти элементы лучше не мочить.

Электроника и разъемы

Современные автомобили нашпигованы электроникой. Попадание воды на блоки управления, датчики или разъемы может привести к короткому замыканию или даже выходу из строя ценных компонентов. Особенно уязвимы элементы под капотом: катушки зажигания, генератор, стартер. Будьте осторожны, когда моете моторный отсек.

Воздухозаборник

Вода в воздушном фильтре – это прямой путь к гидроудару и капитальному ремонту двигателя. Поэтому минуйте струей воды воздухозаборник, обычно расположенный в передней части моторного отсека или за бампером.

Выхлопная система

Горячая выхлопная труба в сочетании с холодной водой – опасный "коктейль". Резкий перепад температур может привести к появлению трещин на глушителе или катализаторе.

Кожаный салон

Натуральная кожа не любит излишней влаги. Поэтому, если ваш автомобиль имеет кожаную обивку, используйте для ее очистки специальные средства, а не воду. В противном случае материал может растрескаться или изменить цвет.

Мультимедийная система

Сенсорные экраны и кнопки управления аудиосистемой очень чувствительны к влаге. Протирайте их только слегка влажной тряпкой, избегая попадания капель в щели и отверстия.

Приборная панель

Циферблаты спидометра, тахометра и счетчиков обычно покрыты прозрачным пластиком. Если вода пропитается под него, образуется конденсат, который ухудшит видимость показателей. Очищайте панель приборов сухой салфеткой или специальным спреем.

Следует помнить: тщательный уход за автомобилем предполагает не только чистоту, но и понимание, как правильно ее добиваться. Ведь неправильные действия могут нанести больше вреда, чем грязь. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям производителя и используйте соответствующие средства для каждого элемента авто.

Ранее Телеграф писал также, можно ли мыть авто под капотом. На самом же деле чистка подкапотного пространства требует особого подхода и использования специальных средств.