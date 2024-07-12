АЗС оштрафовали на рекордную сумму: казалось бы, эта схема "навара" уже в прошлом

Эта схема уклонения от уплаты налогов все еще популярна

Казалось бы, времена, когда автозаправочные станции могли легко уклоняться от уплаты налогов, продавая горючее "мимо кассы", давно прошли. Однако, как оказалось, некоторые АЗС до сих пор пытаются обойти закон, рискуя получить огромные штрафы. Особенно не честно так поступать во время войны, когда государству важна каждая копейка.

Государственная налоговая служба Украины провела масштабную проверку автозаправочных станций и выявила многочисленные нарушения. Результаты шокируют: только за первое полугодие 2024 общая сумма штрафов, наложенных на недобросовестные АЗС, превысила 54 миллиона гривен. Это рекордный показатель за последние годы, пишет Enkorr.ua.

Что же стало причиной столь строгих санкций? Оказывается, некоторые владельцы АЗС все еще пытаются скрыть часть своих доходов, не фиксируя всю продажу через кассовые аппараты. Такая практика не только лишает государственный бюджет значительных поступлений, но создает нечестную конкуренцию на рынке горючего.

По данным ГНС, в Украине сейчас работает более 1300 субъектов хозяйствования, занимающихся розничной продажей горючего. В них зарегистрировано более 6700 кассовых аппаратов. Однако, как показали проверки, не все используются должным образом.

Только за июнь налоговики провели 107 фактических проверок на АЗС. По их результатам ожидается доначисление штрафных санкций на сумму более 7,2 миллионов гривен.

Налоговая служба отмечает, что работа по выявлению нарушителей продолжается. Особое внимание уделяется тем АЗС, которые не фиксируют все расчетные операции и не обеспечивают прозрачность продаж через фискальные регистраторы.

Интересно, что подобные схемы уклонения от налогов были достаточно распространены в начале 2000-х годов. Тогда многие АЗС использовали разные способы, чтобы продавать часть горючего без официального оформления. Однако с развитием технологий и усилением контроля такие махинации стали гораздо сложнее и рискованнее.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известная сеть АЗС заявила о резком сокращении продаж из-за мобилизации. Снижение объема продаж было замечено еще в начале войны, но тогда на это были свои причины.