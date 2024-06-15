Не робіть так: чому повний бак у спеку - це дуже погана ідея

Заправка по самі вінця влітку може бути небезпечною

Подорожі на великі відстані улітку часто спонукають водіїв заправляти бак своїх автомобілів під зав'язку. Однак цю практику аж ніяк не можна назвати доцільною.

Навпаки, доливання пального до максимального рівня в теплу пору року може спричинити низку негативних наслідків. "Телеграф" розповідає, чому.

Що може статись з авто, якщо заливати повний бак бензину

По-перше, через високі температури бензин або дизельне пальне починають розширюватися та збільшуватися в обсязі. Якщо бак заповнений по самі вінця, це призводить до підвищення внутрішнього тиску в паливній системі. В результаті надлишок пального може вилитися через вентиляційний клапан.

Куди ж потрапляє розлите пальне? Найчастіше воно осідає на гарячих деталях двигуна чи вихлопної системи. Це створює ризик займання пари, що у результаті може спричинити серйозні пошкодження або навіть загоряння автомобіля.

Окрім очевидних небезпек, переповнений паливний бак негативно впливає й на роботу двигуна. Надлишок бензину або дизпалива може потрапити до системи уприскування та порушити налаштування подачі пального, що призведе до нестабільної роботи мотора.

Тож, експерти радять заправляти автомобіль на 80-90% від загальної місткості бака. Це забезпечить достатній запас ходу та водночас убезпечить від ризиків, пов'язаних з розширенням палива через високі температури.

Звісно, не варто ігнорувати і стан самого паливного бака. Якщо він сильно зношений або пошкоджений, краще замінити його на новий. Адже тріщини та отвори здатні призвести до витоку палива незалежно від рівня його заповнення.

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