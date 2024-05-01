McDonald’s продовжить відкриватися на заправках України: з якими АЗС співпрацюватимуть

У планах мережі ресторанів швидкого харчування співпраця з трьома великими гравцями паливного ринку України

McDonald’s планує розвивати в Україні партнерські програми із мережами АЗС. Перший такий заклад було відкрито влітку 2023 року, але зупинятись на цьому компанія не має наміру.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив директор розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак. Він зазначив, що співпрацю планують розширювати вже 2024 року.

Стефурак зазначив, що перший McDonald’s було відкрито влітку 2023 року біля автотраси М-06 Київ-Чоп поряд із Житомиром. Він розташований поруч із АЗС WOG. Надалі подібні заклади хочуть відкривати в обласних центрах, містах-мільйонниках чи їхніх сателітах.

"Це приклад партнерського проєкту, суть якого полягає в тому, що у певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам та мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення один одного і можливість вибору відвідувачів", — сказав директор розвитку McDonald’s в Україні.

Водночас він додав, що наразі жодна із мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald’s. У планах мережі ресторанів швидкого харчування налагодити співпрацю із ключовими гравцями ринку – заправками WOG, а також KLO. На додачу до цього вже будується заклад поряд із заправною станцією ОККО в Одесі, але розташований він буде у місті, а не на трасі.

"Ми орієнтуємось виключно на локацію та зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Це не експериментальні проєкти, а частина опрацьованої стратегії, яка визначає, в яких місцях буде доцільно побудувати новий McDonald’s. Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація", — повідомив директор з розвитку мережі.

Також "Телеграф" повідомляв, що наприкінці 2023 року в Україні працювало 100 закладів McDonald’s. Ресторан швидкого харчування закрився з початком повномасштабного вторгнення і тільки починає відновлювати роботу.