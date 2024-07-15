Як водії калічать роботизовану трансмісію: проблеми, про які потрібно знати кожному

Навіть роботизовані коробки не позбавлені недоліків і можуть страждати від ряду характерних несправностей

Роботизовані коробки передач (РКПП) стали популярним вибором серед автолюбителів завдяки поєднанню зручності автоматичної трансмісії та механічної економічності. Однак, як і будь-який складний механізм, РКПП схильні до різних несправностей.

Розуміння цих проблем та їх причин може допомогти продовжити термін служби трансмісії та уникнути дорогого ремонту. Розглянемо найчастіші несправності.

Вплив стилю водіння

Агресивний стиль водіння збільшує навантаження на будь-яку трансмісію та прискорює знос її вузлів. Однак важливо пам’ятати, що навіть надто повільна їзда може бути шкідливою для роботизованої коробки.

Зношування та пробуксування зчеплення

Одна з найпоширеніших несправностей роботизованих трансмісій – зношування та пробуксування зчеплення. Ця проблема часто виникає при агресивному стилі водіння, частих стартах та зупинках. Важливо відзначити, що підвищене зношування фрикціонів може відбуватися і при повільній їзді зі швидкістю до 6 км/год, коли відбувається постійне пробуксовування допоміжних фрикціонів.

Пошкодження механізму перемикання передач

Удари або неправильне використання можуть призвести до пошкодження механізму перемикання передач та приводів. Ці компоненти відповідають за включення та вимкнення зчеплення, а також за саме перемикання передач. Їхня несправність може серйозно порушити роботу всієї трансмісії.

Проблеми з гідравлічною системою

Гідроциліндри, що відповідають за перемикання передач у "роботах", можуть втратити рухливість та заблокуватися. Крім того, через зношування або перегрівання може вийти з ладу гідронасос – ключовий елемент гідравлічної системи РКПП.

Варто зазначити, що правильна експлуатація та своєчасне обслуговування можуть значно подовжити термін служби роботизованої трансмісії. Власникам автомобілів з РКПП потрібно уважно стежити за станом авто та звертатися до фахівців за перших ознак несправності.

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