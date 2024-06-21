Чому коробка DSG стала хітом: переваги двозчепчастої трансмісії

Ця інноваційна система з двома зчепленнями забезпечує блискавичні та плавні перемикання передач

На перший погляд, DSG може здатися звичайною коробкою з двома зчепленнями. Однак її секрет криється в унікальній взаємодії компонентів, які працюють у досконалій гармонії, наче добре поставлений танок.

Коробка передач DSG (Direct Shift Gearbox) стала справжнім проривом у світі автомобільних трансмісій. Ця інноваційна система, розроблена інженерами Volkswagen, здійснила революцію у плавності та швидкості перемикання передач.

Як працює коробка DSG

Простими словами – це роботизована механічна коробка з подвійним зчепленням. Уявіть собі два набори шестерень, кожен із яких управляється своїм власним валом. Один вал відповідає за непарні передачі, а інший – за парні. Ці вали пов’язані з двома окремими зчепленнями, які, своєю чергою, з’єднані з двигуном.

Коли ви починаєте рух, мехатронік (електронний блок управління) включає першу передачу замикаючи перше зчеплення. Водночас друга передача вже готова до роботи на другому валу, але друге зчеплення поки що розімкнене, тому вал обертається "вхолосту".

При переході на другу передачу відбувається справжнє чаклунство. Мехатронік розмикає перше зчеплення та замикає друге, плавно перемикаючи передачі без розриву потоку потужності. Це відбувається так швидко, що водій не помічає зміни передач. Але на цьому дива не закінчуються. Поки друга передача працює, третя вже готується до включення на "непарному" валу. Таким чином, DSG завжди дві передачі знаходяться в зачепленні, забезпечуючи безступінчасту зміну передач з разючою швидкістю і плавністю.

Існує кілька основних типів коробок передач DSG, які випускають концерн Volkswagen Group. Ось чим вони відрізняються.

DSG-6/DQ250

Це перша версія DSG, що з’явилася у 2003 році. Вона має 6 передач та подвійне зчеплення з масляним охолодженням ("мокра" коробка). Максимальний момент, що крутить, — до 350 Нм.

DSG-7/DQ200

Семиступінчаста "суха" коробка без масляного охолодження зчеплення. Витримує момент, що крутить, до 250 Нм. Застосовувалась на невеликих автомобілях концерну VAG з 2008 року.

DSG-6/DQ250-G

Модернізована версія DQ250 зі збільшеним моментом, що крутить, до 400 Нм. Отримала посилені компоненти та покращене програмне забезпечення.

DSG-7/DQ500

Нове покоління "мокрих" семиступінчастих коробок з двома зчепленнями, здатних витримувати момент, що крутить, до 600 Нм. Встановлювалася на потужні моделі Audi, Volkswagen та Porsche з 2008 року.

Ця революційна трансмісія як поліпшила динаміку водіння, а й підвищила паливну ефективність і знизила викиди шкідливих речовин. DSG стала справжнім хітом серед автолюбителів, які цінують спортивну їзду та комфорт одночасно.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 авто, в яких коробка передач часто виходить з ладу. Це далеко не найдешевші моделі.