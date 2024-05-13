Як на "автоматі" економити по 100 літрів бензину на рік: ця хитрість допоможе надурити електроніку

Маленька таємниця, про яку не всі знають, збереже копійчину

Це здається нереальним, але автоматична трансмісія може бути не лише простішою в керуванні й більш зручною, а й суттєво зменшувати витрату пального під час їзди. Якщо правильно скористатися цією маленькою хитрістю, поїздки стануть ще приємнішими.

За простими підрахунками, ефективне використання автоматичної коробки передач допоможе зекономити до 0,5 літра пального на кожні 100 кілометрів подорожі. Так за рік може набігти до 100 літрів – економія вже відчутна.

Як змусити автоматичну коробку передач споживати менше пального

Усім відомо, що на більш високій передачі двигун завжди потребує менше пального. При цьому, навіть при невеликому збільшенні швидкості, електроніка автоматично перемикає коробку передач на нижчу передачу. Цьому можна запобігти, зафіксувавши високу передачу після переведення варіатора у ручний режим. Якщо водій все зробив правильно, на панелі з’явиться цифра високої передачі замість літери D.

Але варто пам'ятати, що електроніка сучасних авто навіть занадто розумна. У ручному режимі вона все одно автоматично переключить передачу на нижчу, якщо оберти двигуна істотно знизяться.

Раніше "Телеграф" писав, які помилки вбивають коробку-автомат. Здавалось би, дрібниці, але через них можна потрапити на серйозний ремонт.