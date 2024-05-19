Названо найнадійніший вид коробки автомат: має ресурс як "механіка"

Не всі "автомати" однаково надійні

Вже давно склався стереотип, що автоматична коробка передач (АКПП) – це ненадійний та дорогий в ремонті агрегат. Проте не все так однозначно.

Існують й такі типи АКПП, які за ресурсом не поступаються "механіці", а деякі й перевершують її. "Телеграф" вирішив розповісти про всі види автоматичних коробок передач, їхні переваги, недоліки, а також яким ресурсом вони володіють.

Види коробок передач "автомат", їхні переваги та недоліки

Гідротрансформаторна АКПП

Ресурс: до 350 000 км.

до 350 000 км. Переваги: плавна зміна передач, комфортне керування, простота конструкції.

плавна зміна передач, комфортне керування, простота конструкції. Недоліки: відносно низька динаміка, трохи вища витрата палива, порівняно з іншими типами АКПП.

Варіатор

Ресурс: до 200 000 км.

до 200 000 км. Переваги: плавна зміна передач, економія палива, комфортна їзда.

плавна зміна передач, економія палива, комфортна їзда. Недоліки: висока вартість обслуговування та ремонту, чутливість до навантажень, не підходить для динамічної їзди.

Роботизована коробка передач (РКПП)

Є 2 види: з одним та двома зчепленнями.

з одним та двома зчепленнями. Ресурс: 100 000 км (з одним зчепленням), 250 000 км (з двома зчепленнями).

100 000 км (з одним зчепленням), 250 000 км (з двома зчепленнями). Переваги: економія палива, динамічна їзда, доступна ціна.

економія палива, динамічна їзда, доступна ціна. Недоліки: ривки під час перемикання передач, дискомфорт при їзді в заторах, складність будови.

Отже, найнадійнішим типом АКПП є гідротрансформаторна. Її простота конструкції, плавна робота та порівняно невисока вартість обслуговування роблять її оптимальним вибором для більшості водіїв.

Варіатор також може бути надійним, але він потребує більш ретельного догляду та не підходить для агресивної їзди. РКПП – це компромісне рішення, яке поєднує в собі деякі переваги "механіки" та "автомата", але має й певні недоліки.

Важливо зазначити, що ресурс будь-якої АКПП може значно варіюватися залежно від умов експлуатації, своєчасності обслуговування та якості мастила. Дотримуючись рекомендацій виробника та бережно ставлячись до свого авто, ви зможете значно продовжити термін служби будь-якої автоматичної коробки передач.

Раніше "Телеграф" писав, яка 30-секундна звичка вбиває машину на "автоматі". Про це не знають навіть досвідчені водії, і весь час припускаються помилок.