АЗС відмовляють у заправці в каністри: купити пальне для генератора стало справжнім квестом

Суворе дотримання правил щодо типу каністр створює для українців додаткові перешкоди

Така буденна справа, як покупка пального для генератора, сьогодні може перетворитися справжній квест. Клієнта однієї із мережевих заправок обурила відмова залити пальне в каністру зеленого кольору, придбану раніше на іншій АЗС.

Згідно з повідомленням в соцмережі, це змусило його купувати бензин частинами по 10 літрів, переливаючи його з "сертифікованої" каністри в "несертифіковану" прямо в багажнику автомобіля. Така ситуація викликає занепокоєння, особливо враховуючи, що багато українців змушені використовувати генератори через перебої з електропостачанням.

У чому суть конфлікту

Ще у 2020 році Кабмін регламентував правила роздрібної торгівлі пальним. Отже, нафтопродукти (крім скрапленого газу) дозволяється відпускати в тару споживача, зокрема металеві каністри та каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування.

Хоча дотримання правил безпеки на заправках є важливим, надмірна бюрократизація процесу може створювати додаткові труднощі для споживачів, які вже стикаються з численними викликами. Це особливо актуально в контексті енергетичної кризи, коли "Укренерго" регулярно повідомляє про відключення світла.

Ця ситуація актуалізує питання про необхідність балансу між безпекою та зручністю для споживачів. Можливо, операторам паливного ринку варто переглянути свої правила та адаптувати їх до сучасних реалій, враховуючи потреби громадян в умовах енергетичної кризи.

Якими мають бути каністри для пального

Якщо ви хочете придбати бензин або дизель у полімерну каністру, вона має відповідати таким вимогам:

на боковині тари має бути один з цих написів "PETROL", "GASOLINE" чи "FUEL",

маркування повинно мати круглий знак,

каністра для бензину не повинна проминатися.

Такі випадки вкотре нагадують про важливість діалогу між бізнесом та споживачами, особливо в складні часи. Адаптація до нових умов та гнучкість у підході до правил можуть значно полегшити життя українців, які вже постали перед неабиякими труднощами.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада підвищила акцизи на нафтопродукти. А отже, пальне неодмінно здорожчає вже найближчим часом.