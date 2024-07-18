АЗС отказывают в заправке в канистры: купить горючее для генератора стало настоящим квестом

Строгое соблюдение правил типа канистр создает для украинцев дополнительные препятствия

Такое обыденное дело, как покупка горючего для генератора, сегодня может превратиться в настоящий квест. Клиента одной из сетевых заправок возмутил отказ залить горючее в канистру зеленого цвета, приобретенную ранее на другой АЗС.

Согласно сообщению в соцсети, его заставили покупать бензин частями по 10 литров. Который тут же пришлось переливать из "сертифицированной" канистры в "несертифицированную" прямо в багажнике автомобиля. Такая ситуация вызывает беспокойство, особенно учитывая, что многие украинцы вынуждены использовать генераторы из-за перебоев с электроснабжением.

В чем суть конфликта

Еще в 2020 году Кабмин регламентировал правила розничной торговли горючим. Следовательно, нефтепродукты (кроме сжиженного газа) разрешается отпускать в тару потребителя, в частности, металлические канистры и канистры из полимерных материалов, предназначенные для хранения нефтепродуктов и на которых нанесена соответствующая маркировка.

Хотя соблюдение правил безопасности на заправках важно, чрезмерная бюрократизация процесса может создавать дополнительные трудности для потребителей, которые уже сталкиваются с многочисленными вызовами. Это особенно актуально в контексте энергетического кризиса, когда Укрэнерго регулярно сообщает об отключении света.

Эта ситуация актуализирует вопрос о необходимости баланса между безопасностью и удобством потребителей. Возможно, операторам топливного рынка следует пересмотреть свои правила и адаптировать их к современным реалиям, учитывая потребности граждан в условиях энергетического кризиса.

Какими должны быть канистры для горючего

Если вы хотите приобрести бензин или дизель в полимерную канистру, она должна отвечать следующим требованиям:

на боковине тары должна быть одна из этих надписей "PETROL", "GASOLINE" или "FUEL",

маркировка должна иметь круглый знак,

канистра для бензина не должна прогибаться.

Такие случаи еще раз напоминают о важности диалога между бизнесом и потребителями, особенно в сложные времена. Адаптация к новым условиям и гибкость в подходе к правилам могут значительно облегчить жизнь украинцев, которые и так предстали перед большими трудностями.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада повысила акцизы на нефтепродукты. Следовательно, горючее непременно подорожает уже в ближайшее время.