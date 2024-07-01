Здорожчання бензину переноситься: експерт назвав нову дату запровадження акцизів

Пальне не здорожчало

Попри страшні прогнози, що з 1 липня в Україні значно зросте у ціні все пальне, вартість бензину, дизелю та автогазу залишилась на рівні показників минулого тижня. Раніше повідомлялось, що бензин має здорожчати на 1,5 гривні, а дизель — на 2. Та цього не сталось.

Річ у тім, що розгляд відповідного законопроєкту ще не завершено. І остаточного рішення немає. Своєю думкою щодо цього питання поділився відомий експерт паливного ринку Сергій Куюн.

Фахівець з Консалтингової групи "А-95" розповів, що розгляд законопроєкту викликає занепокоєння. Точніше, Куюна "відверто нудить" від цього.

Зокрема, він розповів, що усі промислові підприємства, газовидобувні компанії, аграрії та торговці скрапленим газом виступили проти. Вони вимагають впровадження пільг, а не збільшення податків чи акцизів. Через це нардепи "зірвали терміни голосування". В депутатських колах тепер називають нову дату запровадження акцизів на пальне. На його думку, це трапиться 1 вересня. Втім, дата орієнтовна і може змінитись.

Та для держави це рішення дуже й дуже невигідне. За 2 місяці бюджет недоотримає 12 мільярдів гривень від нових акцизів.

Щодо актуальних цін на пальне, то воно залишилось майже на рівні минулого тижня. Зокрема, за даними сайту Мінфін, у понеділок, 1 липня, ціни на бензин А-95-преміум в середньому складають 60,13 грн, звичайний А-95 вартує 56,58 грн, бензин А-92 коштує 53,62 грн, ціни на дизель складають 52,66 грн, а автогаз — 26.60 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні різко здорожчав один вид пального. Такого не бачили уже декілька місяців.