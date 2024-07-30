Правительство упростило бронирование перевозчиков: нужно выполнить только 2 условия

Теперь, чтобы соответствовать статусу критически важного предприятия, нужно выполнить только 2 условия

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины упростило процедуру получения статуса критически важного предприятия для перевозчиков. Теперь компаниям достаточно соответствовать двум из семи критериев, вместо трех, как было раньше. Это облегчает процесс предоставления документов для бизнеса.

По словам заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, за полтора года действия механизма бронирования поступило около 500 заявлений от перевозчиков о признании критичности. Из них всего 40 в 2023 году.

Поэтому Министерство внесло изменения в приказ №303, расширяющие перечень предприятий, которые могут подаваться на признание критическими. Теперь он включает в себя перевозчиков, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции. Также компании, начавшие деятельность в 2023 и 2024 годах, тоже получили возможность подаваться.

Важным изменением является отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов. Это позволит компаниям реагировать быстрее на дефицит кадров.

Итак, основные изменения:

разрешили перевозчикам, осуществляющим нерегулярные перевозки и работающих на автостанциях, подаваться на бронирование; новые компании, только недавно зарегистрированные, также имеют шанс быть признаны критически важными; теперь работник, которого нужно забронировать, не обязательно должен работать на фирме более 180 дней.

Новшества вступят в силу после того, как акт зарегистрирует Минюст. Однако следует отметить, что физические лица-предприниматели (ФЛП) все еще не могут получить статус критического предприятия. Для решения этой проблемы необходимы изменения в законодательстве.

Ранее "Телеграф" писал, что в Прикарпатье перевозчика оштрафовали на 68 тыс. грн. Его водители отличились почти рекордной перегрузкой фуры.