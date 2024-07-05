Статус критично важливого підприємства: як його отримати і що для цього треба, розповів адвокат

Для деяких підприємств діє спрощений порядок

Питання бронювання працівників критично важливих підприємств й досі до кінця не вирішення, проте у Мінекономіки є певний алгоритм. Він допоможе визначити, до якої категорії належить те чи інше підприємство.

Про це пише адвокат Роман Сімутін. Він розповідає, як правильно забронювати своїх працівників.

Алгоритм бронювання за списками військовозобов'язаних в окремих підприємствах відрізняється.

Зокрема, для державних органів він наступний:

Подання списків та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.

Погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.

Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.

Державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.

Погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.

Погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.

Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.

Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Також у підприємців є можливість забронювати своїх працівників через застосунок "Дія". Для цього треба:

Внести інформацію про підприємство через "Дію". Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік. Підприємство подає через "Дію" список військовозобов’язаних працівників. Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних. Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних. Формування витягу про бронювання засобами "Дії".

Адвокат наголошує, що визначення підприємства критично важливим можливо, якщо воно відповідає не менше ніж трьом критеріям (сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої ЗП, відсутність заборгованості тощо). Проте для певних підприємств (паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення) діє спрощений порядок надання вищевказаного статусу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні нейрохірурга відправили на фронт стрільцем і він загинув. Нардепка б'є на сполох, через відсутність визначеної системи бронювання.