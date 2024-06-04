Від системи "Шлях" продовжують відключати перевізників: експерт розповів, як це впливає на ринок нафтопродуктів в Україні

Сім фірм-перевізників, викритих в причетності до організації нелегального вивезення за кордон українців, потрапили під санкції

Укртрансбезпека заблокувала доступ ще 7 транспортним компаніям до Системи "Шлях" за сприяння у незаконному перетині кордону призовників під час війни. Таких заходів вжили після отримання переконливих доказів від Держприкордонслужби щодо причетності окремих перевізників до сумнівних схем вивезення за кордон українців призовного віку.

Під прикриттям нібито трудових контрактів на роботу водіями вантажівок порушники організовували канали для нелегального перетину кордону особами, які зобов’язані не залишатися в Україні у воєнний період. За наявними даними, значна кількість так званих "водіїв" після виїзду з країни у встановлений 60-денний термін так і не повернулася, грубо порушивши норми законодавства про воєнний стан та державний кордон. Усі матеріали передано до органів для порушення кримінальних справ.

До "чорного списку" потрапили:

ФОП Ключенко Г.В.

ФОП Лелюк Т.О.

ФОП Полежаєв В.В.

ФОП Яровий Д.Ю.

ФОП Цирік В.І.

ФОП Бокоч Ю.Ю.

ТОВ "ФАНКІ ЛАЙН"

Такі дії розцінюються як створення реальної загрози національній безпеці в умовах війни. Як перший штрафний вплив сім транспортних компаній на три місяці втратили доступ до електронної Системи "Шлях", життєво важливої для функціонування галузі.

Спеціальна комісія продовжує перевірку відомостей про інші аналогічні факти зловживань, після чого будуть застосовані нові жорсткі санкції в рамках чинного законодавства. Компаніям-порушникам також загрожує позбавлення ліцензій на перевезення.

Це підтвердив і президент Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Також він звертає увагу на другий, так би мовити, "бік медалі". Косянчук зазначає, що останнім часом почастішали випадки, коли водії фур після перетину кордону просто кидають свої транспортні засоби напризволяще, і далі їх нічого не цікавить. Таким чином вони не лише ухиляються від мобілізації, а й завдають шаленої шкоди самому перевізнику, який втрачає гроші та час на пошуки нового водія. І саме через таких недобросовісних водіїв страждають перевізники, адже їх визнають порушниками закону та відбирають ліцензії.

Проте в Укртрансбезпеці ще раз наголосили, що у воєнний час жодні спроби ухилення від мобілізації, а тим більше сприяння цьому неприпустимі. А це означає, що санкційний тиск лише наростатиме.

Раніше "Телеграф" писав, що масові відключення від системи "Шлях" розпочалися приблизно місяць тому. Тоді відключили одразу 12 автоперевізників за систематичні порушення.