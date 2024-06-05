Вимагав хабарі у київських перевізників: заступнику Кличка повідомили про підозру

Посадовцю КМДА загрожує 10 років тюрми

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного з департаментів КМДА, який організував схему поборів з київських автоперевізників під час війни. Справа стосується Костянтина Усова, заступника мера Віталія Кличка.

Про це повідомляє ДБР. Відомо, що у квітні дружина військовослужбовця, яка керувала компанією чоловіка з перевезень, звернулася до бюро зі скаргою на тиск з боку посадовця.

"Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю", — йдеться у повідомленні.

Компанія мала щотижня передавати заступнику Кличка через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Затримали підприємця-посередника на "гарячому", одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника. ДБР зазначає, що наразі проведено низку обшуків та вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

"Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", — підкреслюють правоохоронці.

Під час обшуків

Усову загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми", — додають у ДБР.

Раніше "Телеграф" писав, що звільнений через скандал у ресторані "Goodwine" подав до суду на Департамент розслідувань. Віталій Манасян направив два позови, але на засідання не прийде.