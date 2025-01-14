Що дешевше: заправка на АЗС чи зарядка електрокара (порівняння витрат)

Порівняння вартості 100 км дороги на різних видах пального.

Стрімке зростання цін на пальне змушує водіїв шукати найекономніші варіанти для своїх поїздок. Спробуємо розібратися, яке пальне дозволить заощадити найбільше коштів.

За даними Інституту досліджень авторинку, близько 40% електромобілів в Україні мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год. Це дозволяє їм долати значні відстані без додаткової підзарядки. Водночас розширюється мережа зарядних станцій, що робить експлуатацію електрокарів зручнішою.

На якому пальному зараз їздити дешевше

Для об'єктивного порівняння візьмемо середньостатистичний седан, який споживає 7 літрів пального на 100 кілометрів. При поточній вартості бензину А-95 у 56,07 гривень за літр, витрати на таку відстань складуть 392,49 гривні. Дизельне пальне обійдеться трохи дешевше — 376,39 гривні, враховуючи ціну 53,77 грн/л.

Автомобіль з газобалонним обладнанням витрачає близько 12 літрів газу на 100 кілометрів. При вартості автогазу 36,28 грн/л поїздка коштуватиме 435,36 гривні. Попри нижчу ціну самого пального, більша витрата нівелює економічну перевагу.

Щодо електромобілів, то середнє споживання складає 20 кВт-год на 100 кілометрів. На публічних зарядних станціях кіловат-година через порт постійного струму коштує близько 17 гривень. Таким чином, подолання 100 кілометрів обійдеться у 360 гривень. Проте справжня економія є при домашній зарядці за нічним тарифом — вартість такої ж відстані обійдеться у 40-50 гривень.

Також можна зарядити електромобіль на станціях з повільною зарядкою. Таке заряджання коштує близько 13-15 гривень за кіловат. За останній місяць вартість зросла в середньому на 50 копійок — 2 гривні у різних операторів.

Отже, найекономнішим варіантом залишається електромобіль при домашній зарядці. На другому місці — зарядка на публічних станціях. Дизельне пальне та бензин займають третю та четверту позиції відповідно, а газ виявився найдорожчим варіантом через більшу витрату.

Втім, варто враховувати й інші фактори: вартість самого автомобіля, доступність зарядної інфраструктури та особливості експлуатації в конкретних умовах.

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