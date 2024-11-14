Пальне у 2025 здорожчає ще більше: НБУ пояснив причину

Ціни на пальне впливатимуть на вартість усіх товарів та послуг

В Україні ціни на бензин, дизель та автогаз можуть зрости на 9% вже до кінця 2024 року. Наступного року вартість пального також буде високою.

Про це свідчить прогноз Національного банку України у своєму щоквартальному інфляційному звіті. Відповідно до наявної інформації, на це ж кілька причин:

підвищення акцизних податків на пальне, що вже відобразилося переважно на цінах на скраплений газ;

закінченням запасів пального в мережах АЗС, сформованих перед підвищенням акцизів. Зі зменшенням цих запасів ціни на бензин і дизель також почнуть зростати;

послабленням курсу гривні, що призведе до подальшого збільшення цін на пальне через ефекти перенесення.

У результаті, згідно з прогнозами НБУ, зростання цін на пальне може перевищити 9% наприкінці 2024 року і зберігатися на високому рівні майже весь 2025 рік. Це, своєю чергою, додатково тиснутиме на ціни окремих товарів і транспортних послуг через канали впливу на собівартість.

При цьому НБУ очікує, що поступове зниження світових цін на нафту в середньостроковій перспективі компенсує подальше зростання акцизного навантаження, і темпи підвищення цін на пальне сповільняться.

"Однак ефект значних запасів пального матиме досить короткостроковий знижувальний ефект на ціни. У міру їх вичерпання та під впливом подальшого підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні, що відбулося, зростання цін на паливо пришвидшиться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік перебуватиме на високому рівні", — йдеться у звіті.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що подорожчання бензину й дизелю на АЗС після підвищення акцизів не очікуємо. На це є три причини, каже Сергій Куюн.