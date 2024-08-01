Популярний в Україні електрокар став хетчбеком: 300 км на одному заряді за ціною близько 10 тис. доларів (фото)

BYD представила оновлений електрохетчбек Seagull 2025 року

У Китаї було представлено довгоочікуваний електричний хетчбек BYD Seagull 2025 модельного року. Цей автомобіль обіцяє стати справжнім хітом завдяки своїм інноваціям, привабливій ціні та широкому набору функцій.

BYD Seagull вже зарекомендував себе як популярний вибір серед автолюбителів. У першій половині 2024 року було продано 191 037 автомобілів цієї моделі, що свідчить про високий попит на компактні та доступні електромобілі.

Три комплектації на будь-який смак

BYD Seagull 2025 доступний у трьох комплектаціях, кожна з яких пропонує унікальні можливості:

305KM Vitality Edition: з акумуляторною батареєю ємністю 30,08 кВт·год і ціною приблизно 9 700 доларів США, ця версія ідеально підходить для міських поїздок, 305KM Freedom Edition: з такою ж батареєю, але з додатковими функціями комфорту та ціною близько 10 500 доларів США, 405KM Flying Edition: топова версія з батареєю ємністю 38,88 кВт·год, що забезпечує запас ходу 405 км, коштує приблизно 12 000 доларів США.

Дизайн та колірні рішення

BYD Seagull 2025 року тішить око не лише своїми технічними характеристиками, а й екстер’єром. Автомобіль доступний у чотирьох стильних кольорах кузова: Arctic Blue, Warm Sun White, Polar Night Black та Peach Pink. Салон можна вибрати у кольорі Deep Ocean Blue або Dune Pink.

Технології та комфорт

Інтер’єр автомобіля продовжує радувати сучасними рішеннями: 7-дюймова плаваюча приладова панель і 10,1-дюймовий центральний екран управління, що обертається, на платформі BYD DiLink роблять управління автомобілем інтуїтивно зрозумілим і зручним. У більш дорогих версіях доступні бездротова зарядка для смартфона, підігрів передніх сидінь і шестипозиційне електричне регулювання сидіння водія.

Продуктивність та зарядка

Потужність автомобіля забезпечується синхронним двигуном з постійними магнітами потужністю 55 кВт (74 к.с.) і піковим крутним моментом 135 Нм. Час розгону від 0 до 50 км/год становить 4,9 секунди. Швидка зарядка постійним струмом дозволяє поповнити акумулятор з 30% до 80% всього за 30 хвилин при кімнатній температурі. Запас ходу для різних комплектацій – від 305 до 405 км.

Раніше "Телеграф" писав, що BYD представив свій новий електромобіль Seal, який став серйозним конкурентом Tesla. Особливо відзначають інтер’єр Seal, що виглядає преміальним.