В Україні продають Tesla за ціною Ланоса. В чому "зрада" (фото)

Електрокар можна придбати за притомні гроші

Tesla Model S P85 2014 року — електромобіль, який поєднує в собі елегантний дизайн, потужність та інноваційні технології. Один з таких продають в Україні за цілком демократичною ціною.

Ба більше, за подібну суму можна придбати хіба що Ланос, старенький і з пробігом. Загалом такі авто дешевші, але ми знайшли і такий варіант. Тут порівняння точно не на користь останнього.

Авто пригнане з США, тому інформація про нього у цифрових реєстрах МВС відсутня. Але продавець надав в оголошенні вичерпну інформацію про машину.

Характеристики та ціна

Цей автомобіль доступний за ціною 5 999 доларів. Має ліфтбек-тип кузова з чотирма дверима, що забезпечує комфортні умови для п'яти пасажирів. Власник вказав пробіг у 116 тисяч кілометрів.

Авто оснащене електричним двигуном потужністю 416 кінських сил (306 кВт), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4.4 секунди. Максимальна швидкість автомобіля становить 210 км/год, а запас ходу на одному заряді досягає приблизно 426 км, хоча реальний запас може варіюватися залежно від умов експлуатації. Має задній привід та автоматичну коробку передач.

Це авто знаходиться у хорошому стані, без пошкоджень кузова і участі в ДТП. Важливо зазначити, що він продається без високовольтної батареї, що може вплинути на його подальше використання. Tesla Model S P85 вже розмитнена і знаходиться у Львові, з можливістю доставки евакуатором в будь-яке місто України.

Оплата за автомобіль можлива через перерахунок, а всі деталі можна уточнити за телефоном. Tesla Model S P85 — це не лише автомобіль, а й символ сучасних технологій у сфері електромобілів. Він підходить як для щоденних поїздок, так і для тривалих подорожей завдяки своїй потужності та запасу ходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні зареєстровано Tesla Cybertruck. Спойлер: поки що цей автомобіль не має великої популярності.