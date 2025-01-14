Что дешевле: заправка на АЗС или зарядка электрокара (сравнение расходов)

Сравнение стоимости 100 км дороги на разных видах горючего.

Стремительный рост цен на горючее заставляет водителей искать самые экономичные варианты для своих поездок. Попробуем разобраться, какое горючее позволит сэкономить больше всего средств.

По данным Института исследований авторынка, около 40% электромобилей в Украине обладают аккумуляторами емкостью более 50 кВт-ч. Это позволяет преодолевать значительные расстояния без дополнительной подзарядки. В то же время расширяется сеть зарядных станций, что делает эксплуатацию электрокаров более удобной.

На каком горючем сейчас ездить дешевле

Для объективного сравнения возьмем среднестатистический седан, потребляющий 7 литров горючего на 100 километров. При текущей стоимости бензина А-95 в 56,07 гривен за литр расходы на такое расстояние составят 392,49 гривны. Дизельное топливо обойдется чуть дешевле – 376,39 гривны, учитывая цену 53,77 грн/л.

Автомобиль с газобаллонным оборудованием тратит около 12 литров газа на 100 километров. При стоимости автогаза в 36,28 грн/л поездка обойдется в 435,36 гривны. Несмотря на более низкую цену самого горючего, больший расход нивелирует экономическое преимущество.

Что касается электромобилей, то среднее потребление составляет 20 кВт-ч на 100 километров. На публичных зарядных станциях киловатт-час через порт постоянного тока стоит около 17 гривен. Таким образом, преодоление 100 км обойдется в 360 гривен. Однако настоящая экономия при домашней зарядке по ночному тарифу — стоимость такого же расстояния обойдется в 40-50 гривен.

Можно также зарядить электромобиль на станциях с медленной зарядкой. Такая зарядка стоит около 13-15 гривен за киловатт. За последний месяц стоимость выросла в среднем на 50 копеек – 2 гривны у разных операторов.

Следовательно, самым экономичным вариантом остается электромобиль при домашней зарядке. На втором месте – зарядка на публичных станциях. Дизельное топливо и бензин занимают третью и четвертую позиции соответственно, а газ оказался самым дорогим вариантом из-за большего расхода.

Впрочем, следует учитывать и другие факторы: стоимость автомобиля, доступность зарядной инфраструктуры и особенности эксплуатации в конкретных условиях.

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