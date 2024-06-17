Lexus випускає елітний суперкар, що кидає виклик Aston Martin і Mercedes-AMG

Новинка конкуруватиме з такими моделями, як Aston Martin Vantage та Mercedes-AMG GT

Автомобільний світ готується до появи нового суперкара від легендарного японського бренду Lexus. Компанія планує випустити потужний спорткар із двигуном V8.

Згідно з інсайдерською інформацією, материнський концерн Toyota вже представив концепт-кар GT3 GR у 2022 році, а його прототип нещодавно пройшов випробування на легендарній трасі Спа-Франкоршам. Гоночний підрозділ Toyota Gazoo Racing має намір допустити цей автомобіль до участі у топ-змаганнях 2026 року, включаючи престижний марафон "24 години Ле-Мана".

Серійна версія очікується у найближчі два роки

Правила омологації FIA вимагають щоб будь-який автомобіль класу GT3 мав той же базовий дизайн кузова, що і серійна дорожня модель. Таким чином очікується, що Toyota виведе на ринок серійну версію GT3 GR протягом наступних двох років.

Передбачається, що дорожній GT3 GR може бути випущений під брендом Lexus, а не Toyota. Конкретні характеристики гоночної версії поки що не розголошуються, але правила заходу GT3 відносно гнучкі. Потужність автомобілів, що беруть участь, становить приблизно 500-600 к.с., а маса не перевищує 1300 кілограмів.

Таким чином, новий суперкар Lexus з двигуном V8 залишить прямий виклик таким моделям, як Aston Martin Vantage з 4,0-літровим твін-турбо V8 потужністю 503 к.с. та Mercedes-AMG GT з 4,0-літровим твін-турбо V8 потужністю 630 к.с. у версії GT 63 SE Performance. Очікується, що новинка від Lexus буде мати вражаючу продуктивність і динаміку, гідну кращих суперкарів у своєму класі.

Раніше "Телеграф" писав, що Toyota також планує створити інноваційний двигун внутрішнього згоряння. Він буде більш потужним, але і компактним, що відкриє шлях для покращення дизайну та аеродинаміки автомобілів.