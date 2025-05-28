Американська класика на львівських вулицях: помітили розкішний Chrysler 1976 року (фото)

Автівка точно належить тому, хто знається на стилі й цінує історію

У Львові днями помітили справжню легенду американського автопрому — Chrysler New Yorker Brougham 1976 року. Його класичні форми та розкішний вигляд не залишилися непоміченими.

Про це повідомили місцеві пабліки. Ретро-авто одразу викликало захоплення в мережі: вишуканий дизайн, величезний кузов, хромовані деталі та класичний бордовий колір миттєво повертають у добу американського шику 70-х років.

Ця модель вважається флагманською для концерну Chrysler. У 1976 році, після припинення виробництва бренду Imperial, саме New Yorker зайняв найвище місце в лінійці компанії. Автомобіль позиціювався як розкішний, дорогий та максимально укомплектований — гідний конкурент для Buick, Oldsmobile чи Mercury.

Сьогодні Chrysler New Yorker Brougham — справжній раритет. На популярному українському сайті з продажу ранспорту "AutoRia" подібне авто коштує близько 33 000 доларів.

Салон авто — окрема історія. Темно-зелений інтер’єр з оригінальним оздобленням створює відчуття м’якого "дивану на колесах". Широкі сидіння, м’які підлокітники, інтегровані підголівники, зелена панель і кермо — усе в єдиному стилі. Це приклад справжнього шику американських 70-х.

Автівка точно належить тому, хто знається на стилі й цінує історію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Центральному мосту в Дніпрі, попри серію тривожних інцидентів, увагу привернуло дещо несподівано приємне — яскраво-рожевий Opel Tigra, що виразно вирізнявся серед сірого міського трафіку.