Почули це — шукайте інше оголошення: експерти назвали тривожний знак при купівлі вживаного авто
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Правильна угода складається з кількох етапів
Безпечно придбати уживаний автомобіль можна, дотримуючись алгоритму, який рекомендують експерти. Якщо продавець не згоден піти на нього, варто пошукати інше місце.
Motoryzacja Interia розповідає, як розпізнати недобросовісного продавця і з яких обов’язкових етапів складається безпечна покупка машини з пробігом:
- Перевірте оголошення та порівняйте ціни;
- Зв’яжіться з продавцем та переконайтеся, що він відповідає на повідомлення, а автомобіль відповідає опису;
- Огляд на місці;
- Тест-драйв у поєднанні із відвідуванням автомеханіка;
- перевірте документи, особливо відповідність між свідоцтвом про реєстрацію, інформацією продавця та VIN-номером.
"Якщо на будь-якому з цих етапів ви зіткнетеся з тиском, відмовками чи невідповідностями, варто просто пошукати інше оголошення", — вважають автори матеріалу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.