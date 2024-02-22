ЗМІ: У Києві військкомат незаконно списав два десятки офіцерів запасу (фото, відео)

Прокуратура вже порушила кримінальну справу і проводить перевірку разом із ГБР

У Печерському військкоматі Києва списали з військового обліку щонайменше 24 офіцери запасу в період з 2022 по 2023 рік. При цьому, за даними ЗМІ, підстав для цього не було.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо" з посиланням на анонімні джерела. У документах, які опинилися у розпорядженні журналістів, сказано, що вже непридатні офіцери були званнями від молодшого лейтенанта до майора.

"Військова служба правопорядку називає безпідставним списання офіцерів запасу через порушення у самій процедурі, а також відсутність у їх особових справах важливого документа — свідоцтва про хворобу", — йдеться у розслідуванні.

Джерело також поділилося з журналістами, за їхніми словами, документом із прізвищами та ініціалами всіх 24 списаних військових. З них журналістам вдалося знайти лише чотирьох: Олега Олександровича Джуринського, Олександра Валерійовича Шойхеденка, старшого лейтенанта Дмитра Геннадійовича Тараканова та молодшого лейтенанта Данила Сергійовича Бабкова. Вони кажуть, що пройшли військово-лікарську комісію за всіма правилами та були списані цілком законно.

Відомо, що Олег Джуринський разом зі своїм братом Віталієм та його сином Олександром володіють сімейним автобізнесом та групою компаній Vidi.

Олександр Шойхеденко також бізнесмен, є співзасновником бізнесу, який пов’язаний зі страхуванням Next step solution та компанії "Люди та КОФЕ".

Данило Бабков раніше був співробітником ДТЕК та жив в Україні, але зараз у соцмережах Велика Британія вказана країною перебування. Працює він, судячи з інформації із соцмереж, у компанії S&P Global Commodity Insights, яка звітує про ціни на ринку нафти і є лідером у своїй галузі.

Дмитро Тараканов не став спілкуватися із журналістами. Про місце його проживання чи роботи нічого не відомо.

Журналісти звернулися до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, де їм повідомили, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 ККУ "Недбале ставлення до військової служби".

Як стверджується у розслідуванні, прокуратура провела перевірку не лише у Печерському, а й у Голосіївському військкоматі. Там також виявили факт правопорушення та завели кримінальну справу за тією самою статтею. У обох випадках досудовим розслідуванням займається ДБР.

За словами журналістів, вони два тижні намагалися отримати коментар від начальника Печерського військкомату полковника Сергія Калугіна про виявлені під час перевірки ВСП порушення. Однак, як стверджується у матеріалі, він відмовився спілкуватися з представниками ЗМІ, але додав, що вважає "некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ТЦК в Україні працюватимуть цілодобово. Кабмін ухвалив відповідне рішення.