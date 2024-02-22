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СМИ: В Киеве военкомат незаконно списал два десятка офицеров запаса (фото, видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Четверо бывших офицеров не раскрыли журналистам подробностей Новость обновлена 22 февраля 2024, 17:02
Четверо бывших офицеров не раскрыли журналистам подробностей. Фото Коллаж

Прокуратура уже завела уголовное дело и проводит проверку вместе с ГБР

В Печерском военкомате Киева списали с военного учета минимум 24 офицера запаса в период с 2022 по 2023 год. При этом, по данным СМИ, оснований для этого не было.

Об этом сказано в расследовании "Следствия.Инфо" со ссылкой на анонимные источники. В документах, которые оказались в распоряжении журналистов, сказано, что уже непригодные офицеры были в званиях от младшего лейтенанта до майора.

"Военная служба правопорядка называет безосновательным списание офицеров запаса из-за нарушений в самой процедуре, а также отсутствия по их личным делам важного документа — свидетельства о болезни", — сказано в расследовании.

Источник также поделился с журналистами, по их словам, документом с фамилиями и инициалами всех 24 списанных военных. Из них журналистам удалось найти лишь четырех: Олега Александровича Джуринского, Александра Валерьевича Шойхеденко, старшего лейтенанта Дмитрия Геннадиевича Тараканова и младшего лейтенанта Даниила Сергеевича Бабкова. Они говорят, что прошли военно-врачебную комиссию по всем правилам и были списаны вполне законно.

Известно, что Олег Джуринский вместе со своим братом Виталием и его сыном Александром владеют семейным автобизнесом и группой компаний Vidi.

Александр Шойхеденко тоже бизнесмен, является соучредителем бизнеса, который связан со страхованием Next step solution и компании "Люди и КОФЕ".

Даниил Бабков ранее был сотрудником ДТЭК и жил в Украине, но сейчас в соцсетях Великобритания указана страной пребывания. Работает он, судя по информации из соцсетей, в компании S&P Global Commodity Insights, которая отчитывается о ценах на рынке нефти и является лидером в своей отрасли.

Дмитрий Тараканов не стал общаться с журналистами. О месте его проживания или работы ничего не известно.

Журналисты обратились в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона, где им сообщили, что по этому факту уже открыто уголовное производство по ч. 4, ст. 425 УКУ "Небрежное отношение к военной службе".

Как утверждается в расследовании, прокуратура провела проверку не только в Печерском, но и в Голосеевском военкомате. Там также выявили факт правонарушения и завели уголовное дело по той же статье. В обоих случаях досудебным расследованием занимается ГБР.

По словам журналистов, они две недели пытались получить комментарий от начальника Печерского военкомата полковника Сергея Калугина об обнаруженных в ходе проверки ВСП нарушениях. Однако, как утверждается в материале, он отказался общаться с представителями СМИ, но добавил, что считает "некорректным предоставлять какие-либо комментарии по вопросам деятельности ВСП во время проведения проверки и оценивать ее результаты".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ТЦК в Украине будут работать круглосуточно. Кабмин принял соответствующее решение.

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#Киев #Нарушение #Офицеры #Военкомат