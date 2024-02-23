"Власником "нафтопродуктів Курченка" була Роснафта і Росія, до чого тут Пашинський?!", - адвокат Федур

Правозахисник звернув увагу ВАКС на принципові моменти у справі проти екснардепа

За десять років слідства у резонансній справі про продаж нафтопродуктів, ніхто зі слідчих не зафіксував і формально не визнав, чиї все ж таки це були нафтопродукти, адже насправді йдеться про справжнього власника цього активу — російську Роснафту. Таким чином голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишній голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський не може проходити у провадженні як підозрюваний. Адже не було ніякої шкоди для держави України, і у справі відсутній потерпілий.

Про це в ході судового розгляду по обранню запобіжного заходу для екснардепа у п'ятницю, 23 лютого, заявив адвокат Пашинського Андрій Федур.

"Ці нафтопродукти рухались через Україну транзитом, власник їх — "Роснафта". Те, що хтось завозив їх в Україну, щоб вкрасти, — то вже інша історія. Якщо власником цих нафтопродуктів є "Роснафта", але чомусь ми не бачимо жодного з документів, де б вияснили, на підставі чого ці нафтопродукти перетнули без оформлення митний кордон України?.. Цих документів немає, адже якщо ми з вами піднімемо це питання, з'ясується: власник — "Роснафта"… Виясниться, що це не було розкраданням держмайна чи приватних українських компаній. Якщо власником цих нафтопродуктів була Росія, — ворог України і Пашинського, — то постає питання у підслідності. Чия підслідність? Точно не НАБУ і ні САП. Те, що відбувається зараз з цією справою — повна нісенітниця. Ми будемо боротися і відстоїмо свою правоту", — заявив правозахисник, риторично запитавши, до чого у цій справі підозрюють Пашинського.

Окрім того, за словами Федура, строки досудового розслідування повністю вичерпалися, "вони закінчилися вже десять разів", а підозра не сформульована — "там викладені оціночні судження того, хто її складав, а не встановлені факти".

Адвокат Пашинського також нагадав, що колишній нардеп ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну знаходився в Києві та працював на обороноздатність країни. "І якби не Пашинський, сьогоднішнього засідання не було б, адже орки вже зайшли в Київ та знищили б тут усе", — заявив він.

Федур також заявив про фальсифікацію як справи так і протоколу негласних слідчих дій із записом нібито розмови правозахисника з Пашинським. "Це — фальсифікація, я не розмовляю російською мовою, я не розумію російської. Це — фальсифікація матеріалів і є недопустимим доказом!", — заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Дізнатися докладніше про минуле засідання у справі Пашинського, ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.