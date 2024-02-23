"Владельцем "нефтепродуктов Курченко" была Роснефть и Россия, при чем здесь Пашинский?!", — адвокат Федур

Правозащитник обратил внимание ВАКС на принципиальные моменты по делу против экс-нардепа

За десять лет следствия по резонансному делу о продаже нефтепродуктов никто из следователей не зафиксировал и формально не признал, чьи все же это были нефтепродукты, ведь на самом деле речь идет о настоящем владельце этого актива — российской Роснефти. Таким образом, председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывший председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский не может проходить в деле как подозреваемый. Ведь не было никакого вреда для государства Украины, и по делу отсутствует потерпевший.

Об этом в ходе судебного разбирательства по избранию меры пресечения для экс-нардепа в пятницу, 23 февраля, заявил адвокат Пашинского Андрей Федур.

"Эти нефтепродукты двигались через Украину транзитом, владелец их — "Роснефть". То, что кто-то завозил их в Украину, чтобы украсть, — это уже другая история. Если владельцем этих нефтепродуктов является "Роснефть", но почему-то мы не видим ни одного из документов, где бы выяснили, на основании чего эти нефтепродукты пересекли без оформления таможенную границу Украины?.. Этих документов нет, ведь если мы с вами поднимем этот вопрос, выяснится: собственник — "Роснефть"… Выяснится, что это не было хищением госимущества или частных украинских компаний. Если владельцем этих нефтепродуктов была Россия, — враг Украины и Пашинского, — то встает вопрос в подследственности. Чья подследственность? Точно не НАБУ и не САП. Происходящее сейчас с этим делом — полная чушь. Мы будем бороться и отстоим свою правоту", — заявил правозащитник, риторически спросив, к чему по этому делу подозревают Пашинского.

Кроме того, по словам Федура, сроки досудебного расследования полностью истекли, "они истекли уже десять раз", а подозрение не сформулировано — "там изложены оценочные суждения того, кто его составлял, а не установленные факты".

Адвокат Пашинского также напомнил, что бывший нардеп еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в Киеве и работал на обороноспособность страны. "И если бы не Пашинский, сегодняшнего заседания не было бы, ведь орки уже зашли в Киев и уничтожили здесь все", — заявил он.

Федур также заявил о фальсификации как дела, так и протокола негласных следственных действий с записью якобы разговора правозащитника с Пашинским. "Это — фальсификация, я не говорю на русском языке, я не понимаю русский. Это — фальсификация материалов и является недопустимым доказательством!", — заявил адвокат.

Напомним, ранее мы писали, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в доме экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать подробнее о прошлом заседании по делу Пашинского вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.