Війна — день 732: окупанти штурмують під Мар’їнкою, але зазнають серйозних втрат

Оперативно про головне за добу

Масштабні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту, оскільки росіяни після успіхів під Авдіївкою продовжують намагатися просуватися, попри запеклий опір ЗСУ. Хоча збільшення кількості штурмів спостерігається практично на всіх напрямках, проте найгарячішим є Мар’їнський. Подібні спроби обертаються для росіян серйозними втратами в особовому складі, а за два роки повномасштабної війни вони вже втратили більше, ніж їх початкове угруповання військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

05:00 В небі України все ще літає деяка кількість безпілотників. Повітряна загроза, за даними ПС ЗСУ та моніторингу – Хмельницька, Полтавська, Черкаська, Київська області.

03:00 У небі знова зафіксували російські ударні безпілотники. Вони летять у небі над Кіровоградською, Миколаївською та Запорізькою областями, орієнтовно – до семи одиниць.

01:00 Безпілотників у повітряному просторі України немає. Ведеться дорозвідка по регіонах.

00:00 У повітряному просторі України зафіксовано декілька БПЛА. Усі вони знаходяться у Дніпропетровській області, але рухаються у різні боки – на північ та схід.

З ситуацією в Україні за 22 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 729: галас навколо Taurus для України та спроби ворога прорватися

Інформацію за 23 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 730: збиття новітнього А-50У в Росії та нова атака проти України

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 731: Росія та Україна обмінюються атаками на другу річницю вторгнення