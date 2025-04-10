Історичний центр Ужгорода – і майже задарма: трикімнатну квартиру у "сталінці" здають за невеликі гроші (фото)
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Через підвищений попит знайти дешеву квартиру в Ужгороді не надто просто
У самому серці Ужгорода з’явилась нова орендна пропозиція, яка може зацікавити шукачів недорогого житла у місті. Йдеться про трикімнатну квартиру на останньому поверсі сталінки на вулиці Театральній — площа квартири 86 м², ціна оренди всього 5000 грн на місяць без комунальних.
Оголошення розміщене приватною особою на популярному онлайн-майданчику. Власниця вказує, що оселя частково без меблів, зате з індивідуальним газовим опаленням, яке працює навіть під час блекаутів. Площа кухні — 22 м².
Візуально квартира — це готовий сет для фільму про пізній СРСР.
На фото видно поєднання кольорових килимів на підлозі, плитки у ванній із геометричним візерунком, скромну кухню з газовою колонкою й табуреткою, ванну-душову зі шторкою, а також ліжка, розставлені просто посеред порожніх кімнат.
Інтер’єр доволі аскетичний, але, за словами орендодавця, житло "підійде для багатодітних родин, студентів-іноземців і навіть орендарів з тваринами".
Планування — вільне, з прохідними кімнатами, суміжним санвузлом і мінімумом меблів. Але розташування — дійсно непогане: це історичний центр Ужгорода з усіма вигодами поруч.
Умови оренди: мінімальний термін — пів року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Сумщині з'явилася пропозиція для оренди двокімнатної квартири. У помешканні немає ремонту, гарячої води, проте власниця обіцяє зручне розташування.