Статки світових багатіїв зросли на рекордну суму після заяви Трампа про "паузу" в тарифах (інфографіка)

"Телеграф" показав, як це виглядає в цифрах

Статки найбагатших людей світу за день зросли на рекордні $304 млрд після оголошення Дональдом Трампом 90-денної паузи в тарифах. Найбільше — на 36 млрд доларів — зросли статки Ілона Маска, за ним слідом іде Марк Цукерберг, який розбагатів майже на 26 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg Billionaire Index. Там зазначили, що це рекордний одноденний стрибок в історії індексу мільярдерів агенції.

Збільшення статків зумовлено стрибком вартості акцій компаній, які належать мільярдерам, що входять до індексу Bloomberg.

Дані наводить Bloomberg Billionaire Index. Фото - "Телеграф"

Найбільше зросли статки Ілона Маска (+$35.9 млрд), Марка Цукерберга (+$25.8 млрд) і Джеффа Безоса (+$18.5 млрд).

Однак, це зростання поки не покрило втрат, яких вони зазнали за останні місяці. Єдиним мільярдером із топ-10 Bloomberg, статки якого зросли з початку року, став досвідчений інвестор Воррен Баффет.

Що передувало

США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Майже для всіх діятиме 10% мито. Про це сказав сам Дональд Трамп.

Він розповів, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій із валютою та нетарифних бар'єрів. При цьому вони не вжили жодних заходів у відповідь після рішення Вашингтона про тарифи.

"Я санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що також набуває чинності негайно. Дякую за увагу до цього питання", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт товарів з понад 180 країн.

Зокрема, таке рішення торкнулося й України. США ввели для країни 10% тарифи. Але, за словами першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко, це "не критично" для України.

Поки що тільки Китай зважився симетрично відповісти на тарифи США. У відповідь на це президент Дональд Трамп підвищив тарифи на китайські товари до 125%.

Детальніше про те, як на таке рішення Трампа відреагували у світі — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.