Вирушив у фатальний рейс 113 років тому: як виглядав "Титанік" до трагедії і скільки коштували квитки

Запуск Титаніка не супроводжувався традиційними ритуалами "на удачу"

Сьогодні, 10 квітня, виповнюється рівно 113 років від дня, коли у свою першу подорож вирушив легендарний "Титанік", детальну 3D-модель якого створили аналітики. Але його плавання обернулося найбільшою трагедією, що змінила підхід до безпеки в морі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав легендарний лайнер до трагедії, скільки коштували квитки та інші цікаві факти про початок подорожі. Також ми коротко нагадали про катастрофу, яка забрала життя близько 1,5 тисячі людей.

Як виглядав "Титанік" у перший день плавання і скільки коштували квитки

Рівно 113 років тому, 10 квітня, 1912 року британський пароплав "Титанік", що належав компанії "Уайт Стар Лайн", вирушив у своє перше плавання, яке стало останнім. Лайнер, на борту якого перебувало понад 2 тисячі людей, мав переплисти Атлантичний океан, щоб доставити пасажирів із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка (США).

На борту "Титаніка" перебувало понад 2000 людей, Фото: Wikipedia

Його повна довжина становила 269,1 м. Посадка на "Титанік" почалася о 9:30 за місцевим часом. З лондонського вокзалу до порту було відправлено спеціальний потяг британської компанії, на якому доставили пасажирів 1 класу. А пасажирів 2 та 3 класу доставив більш ранній поїзд із Лондона.

"Титанік" вирушив у рейс рівно 113 років тому, Фото: Wikipedia

На борт люди підіймалися широкими сходами. Посадкові входи були на чотирьох палубах, де пасажирів зустрічали стюарди та перевіряли квитки, вписуючи імена до журналу.

Як "Титанік" виглядав до трагедії, Фото: Wikipedia

Капітаном корабля став англійський мореплавець із величезним досвідом Едвард Джон Сміт. Його називали "капітаном мільйонерів", адже саме йому довірили управління судном, квитки на якому коштували дуже дорого.

Ціна квитків різнилася залежно від класу обслуговування та типу каюти. Відомо, що у 1912 році обмінний курс становив приблизно 1 фунт стерлінгів за 5 доларів США. Таким чином, квитки першого класу становили від 870 фунтів стерлінгів (понад 4 тисячі доларів), другого класу — від 10 до 40 фунтів стерлінгів (від 560 до 2,240 доларів), третього класу — від 8 до 40 доларів.

Ціни на "Титанік" залежали від типу кают та класу обслуговування, Фото: Wikipedia

З порту "Титаніка" відправляли під звуки фанфар. Але його запуск не супроводжувався традиційними ритуалами "на успіх". Наприклад, ніхто не розбивав пляшку з шампанським об корпус, як це заведено навіть до цього дня.

Як виглядала каюта на "Титаніку", Фото: Wikipedia

Але мало хто знає, що під час відплиття величезні гребні гвинти лайнера ледь не затягли менший за розміром корабель "Нью-Йорк" у водний потік, який залишив "Титанік" при виході з гавані. Можливо, цей інцидент став провісником майбутньої трагедії.

Запуск "Титаніка" не супроводжувався ритуалами "на успіх", Фото: Wikipedia

Як сталася аварія і скільки пасажирів вижили

Відправившись у свій перший рейс 10 квітня 1912, "Титанік" пробув в океані всього 4 дні. У ніч на 15 квітня корабель зіткнувся з айсбергом на північній частині Атлантичного океану. Удар був настільки сильним, що на правому борту утворилася пробоїна завдовжки близько 90 метрів. Це затопило кілька водонепроникних відсіків, а це призвело до подальшого затоплення.

Зображення аварії корабля "Титаніка"

Причиною трагедії став не лише айсберг, а й інші фактори, зокрема помилка в управлінні: корабель рухався на повній швидкості, попри попередження про можливі айсберги в районі. У катастрофі змогли вижити лише 711 людей із 2200 пасажирів та членів екіпажу.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про катастрофу знаменитого "Титаніка". Ми дізналися цікаві факти.