Скумбрія на межі вимирання і стане делікатесом: скільки коштує ця риба у магазинах

У наших магазинах скумбрію поки що можна купити без проблем

Скумбрія, яку ми звикли бачити на прилавках, незабаром може стати розкішшю для гурманів. Масовий вилов цієї риби призвів до критичного зменшення її кількості в океані.

Захисники природи б'ють на сполох і просять магазини припинити продаж скумбрії. Про це йдеться у матеріалі Express.

Видання пише, що починаючи з 2020 року рибалки виловлюють на 23% більше скумбрії, ніж радять вчені. Країни, де найбільше ловлять цю рибу – Британія, Норвегія, Ісландія та Фарерські острови – не можуть домовитись, як зберегти її запаси. Екологи з організації Marine Conservation Society (MCS) вже прибрали скумбрію зі списку безпечних для споживання риб, бо її кількість впала до небезпечного рівня.

Експерти оцінюють рибу за простою системою кольорів: "зелений" – можна їсти без обмежень, "жовтий" – є проблеми із запасами, "червоний" – вид під загрозою. Для бізнесу діє шкала від одного до п'яти, де один і два – це добре, а п'ять – погано.

Зараз скумбрія, яку ловлять сітками в Атлантиці (а це більшість тієї риби, що продається в магазинах), отримала оцінку "чотири" замість "три". Це означає, що ресторанам та магазинам радять відмовитись від неї.

Видання Restaurant пише, що британським закладам харчування вже розіслали спеціальні повідомлення з проханням прибрати страви зі скумбрії. Їм пропонують замінити цю рибу на оселедець або сардини. Деякі відомі ресторани вже оголосили, що змінюють свої меню відповідно до нових рекомендацій.

Скільки скумбрія коштує в українських магазинах і чи є вона дефіцитом

У наших магазинах скумбрію поки що можна купити без проблем. Але ціни можуть скоро зрости. Зараз у "Сільпо" 100 грамів свіжомороженої скумбрії коштує 20,90 грн, тобто кілограм обійдеться приблизно у 209 грн.

Якщо купувати гуртом, вийде дешевше. На OLX продають скумбрію за 126 грн/кг, але потрібно брати цілий ящик на 20 кг.

Зараз в Україні цієї риби вистачає, але якщо її кількість в океані й далі зменшуватиметься, незабаром вона може стати рідкісною та дорогою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що велика мережа супермаркетів запровадила оплату частинами за продукти. Ось як це працює.