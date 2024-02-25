Чи передавав Іран ракети Росії: Буданов поставив крапку в обговореннях

Чи варто українцям побоюватися іранських ракет

Інформація про постачання Іраном далекобійних ракет до Росії не відповідає дійсності. Щодо ракет з КНДР, то оцінка їх кількості в окупантів перебільшена.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час спілкування з журналістами у Києві на форумі "Україна. Рік 2024".

Відповідаючи на запитання про іранські ракети, Буданов коротко відповів "їх немає", проте додав, що кілька північнокорейських ракет все ж таки було застосовано проти України.

"Дещо було використано, але сказати, що масштабне використання... це теж не відповідає дійсності", — додав Буданов.

Як повідомлялося раніше, 21 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іран нібито передав росіянам близько 400 балістичних ракет. Втім, у США після цього повідомили, що не можуть підтвердити цю інформацію.

Через кілька днів офіційний представник Ірану в ООН заявив, що постачання ракет не здійснювалося. Втім, він також додав, що Іран взагалі не постачає зброї Росії та не робитиме цього надалі. Ця відповідь є цілком стандартною для іранських чиновників на будь-які звинувачення про військову співпрацю з Росією, наприклад, так само в Тегерані говорили про передачу дронів "Shahed".