Передавал ли Иран ракеты России: Буданов поставил точку в обсуждениях

Стоит ли украинцам опасаться иранских ракет

Информация о поставках Ираном дальнобойных ракет в Россию не соответствует действительности. Что касается ракет из КНДР, то оценка их количества у оккупантов преувеличена.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время общения с журналистами в Киеве на форуме "Україна. Рік 2024".

Отвечая на вопрос об иранских ракетах, Буданов кратко ответил "их нет", однако добавил, что несколько северокорейских ракет все же было применено против Украины.

"Несколько было использовано, но сказать, что масштабное использование… это тоже не соответствует действительности", — добавил Буданов.

Как сообщалось ранее, 21 февраля в СМИ появилась информация о том, что Иран якобы передал россиянам около 400 баллистических ракет. Впрочем, в США после этого сообщили, что не могут подтвердить эту информацию.

Спустя пару дней официальный представитель Ирана в ООН заявил, что поставки ракет не осуществлялись. Впрочем, он также добавил, что Иран вообще не поставляет оружия России и не будет делать это впредь. Этот ответ является вполне стандартным для иранских чиновников на любые обвинения о военном сотрудничестве с Россией, например, точно так же в Тегеране говорили о передаче дронов "Shahed".