ВЛК визнала непридатним: чи можна звільнитися зі служби заочно, перебуваючи в СЗЧ (відео)

Апеляційний суд відхилив скаргу військової частини у спорі щодо розгляду рапорту

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Військовослужбовець, який перебуває в СЗЧ і визнаний непридатним до служби, може дистанційно подати рапорт і домагатися звільнення, не повертаючись попередньо до частини. У розглянутій судом справі командування мало ухвалити рішення за рапортом, а не обмежуватися запрошенням прибути особисто.

Про це розповів адвокат Олексій Мендрух, який проаналізував рішення Третього апеляційного адміністративного суду. Військовослужбовця визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, але оформлення звільнення стало предметом судового спору.

Чому відповідь військової частини визнали неналежною

19 січня 2024 року військовослужбовець надіслав командиру рапорт поштою. Він просив звільнити його за станом здоров’я на підставі частини четвертої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Поштові документи підтверджували, що частина отримала відправлення.

Командування повідомило, що ухвалило позитивне рішення щодо звільнення. Водночас військовослужбовцю запропонували прибути до району тимчасового розташування частини в Ізюмському районі Харківської області, доповісти безпосередньому начальнику та братися до виконання обов’язків. У відповідях також вимагали письмово пояснити, чому він самовільно залишив частину.

Суд зазначив, що інформаційний лист про позитивне рішення не замінює передбаченого законом результату розгляду рапорту. Апеляційна інстанція залишила скаргу військової частини без задоволення, а рішення окружного адміністративного суду про протиправну бездіяльність під час розгляду звернення – без змін.

Яке рішення мають ухвалити за рапортом

Адвокат послався на постанову Верховного Суду від 2 квітня 2025 року у справі № 280/746/24. Згідно з наведеною ним позицією, уповноважені посадові особи мають видати наказ по особовому складу про звільнення або надати обґрунтовану відмову. Рапорт вважається розглянутим, коли рішення ухвалено і належним чином доведено до відома військовослужбовця.

"Не можна просто надіслати у відповідь на рапорт запрошення. Рапорт має бути або задоволений – як у цьому випадку, наказом про звільнення з військової частини, – або щодо нього має бути надана відмова", – пояснив адвокат Олексій Мендрух.

Пункт 233 положення № 1153/2008 передбачає подання рапорту та документів, які підтверджують підставу для звільнення. У рапорті зазначають цю підставу, ставлення військовослужбовця до проходження служби в резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю, а також районний ТЦК та СП, куди слід направити особову справу.

Поштові документи підтвердили, що військова частина отримала рапорт Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які документи військовослужбовець надіслав поштою

До рапорту в розглянутій справі додали копії військового квитка, виписки з медичної картки стаціонарного хворого та раніше поданого рапорту. Військовослужбовець також надіслав нотаріально засвідчені копії свідоцтва про хворобу та його продовження, паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для дистанційного подання Мендрух рекомендує надсилати рапорт цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. За його словами, потрібно зберегти підтвердження і відправлення, і отримання документів військовою частиною.

Якщо командування не розглядає звернення належним чином, адвокат вказує на можливість захистити свої права через суд. Під час оформлення звільнення наказ мають довести до військової частини за місцем служби та ТЦК і СП за місцем взяття на військовий облік.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні до 1 грудня планували підготувати новий суспільний договір про мобілізацію. У його межах обговорювали жорсткіші заходи для ухилянтів і військовослужбовців, які самовільно залишили частину.