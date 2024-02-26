Пашинського треба відпустити на поруки — екснардеп Ігор Лапін заступився за політика-патріота

Антикорсуд продовжує розгляд запобіжного заходу для Пашинського, його соратник перелічив заслуги Пашинського перед Україною

Голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардепу Сергію Пашинському потрібно обрати запобіжний захід саме у вигляді особистого зобов'язання через заслуги політика перед державою при її обороні та за підтримку ЗСУ.

Про це на засіданні у Вищому антикорсуді 26 лютого під час розгляду обрання запобіжного заходу для Пашинського заявив Ігор Лапін, майор ЗСУ у відставці, колишній народний депутат України.

"Коротко про те, чи можна мені довірити (Пашинського при взятті на поруки. — Ред.), чи ні. З 2014 року я був у Самообороні Майдану; командир штурмової роти батальйону Айдар; двічі поранений. Після того став народним депутатом 8-го скликання… Будучи в Комітеті правової політики і правосуддя ВР стояв за лаштунками створення Антикорупційного суду України. Тому кажу, Ваша честь, надіюсь, що буде неупереджене судове рішення. Я бачив, як з цього суду виходили невинуваті прихильники Януковича, бачив, як не виходили патріоти України. Але тим не менш, я глибоко знаю, про що я говорю…", — сказав Ігор Лапін.

Він пригадав, як під час боїв з росіянами під Попасною батальйон Лапіна ледь не потрапив в повне оточення, "і єдине, чим можна було зупинити російську бронетехніку, це були ПТРК "Стугна"; так, як знаю особисто Пашинського, ракети до ПТРК у мене були, тож фактично тими трьома "Стугнами" ми закрили фланг і батальйон спецпризначення яким я командував у кількості 900 чоловік, не був оточений, та втримували позиції більше місяця на висотах біля Троїцького".

"Чому я говорю, що це людина слова? Тому що він жодного разу слова не порушив. Я не знаю такої структури в Україні, яка б на сьогодні виконала всі зобов'язання по доставці боєприпасів під час цього повномасштабного вторгнення. Крім тих структур, за які брався саме Пашинський… Ви собі навіть не можете уявити, що таке мати на добу у себе 15 снарядів у резерві і отримувати півтори тисячі снарядів у своїй голові від супротивника. А я це знаю, і фактично можу стверджувати, що така допомога є суттєвою. Звичайно, можна "запакувати" Пашинського в СІЗО, призначити якусь космічну заставу (яку підніме чи не підніме, може хтось скинеться), але справа не у тому… Я знаю, що Європейська конвенція із захисту прав людини говорить, якщо з десяти людей є хоча б одна особа невинна, то дуже великий ризик засудити невинувату людину є найбільшим злочином", — підкреслив Лапін.

Екснардеп також нагадав, що патріотизм Пашинського також проявився у гучній історії з поверненням так званої "труби Медведчука" під контроль України.

Він також додав, що зможе теж забезпечити прихід Пашинського в суд, оскільки перебуває в Києві, десять років знаю Пашинського, маю транспорт, знаю, де він живе, знаю про нього і за нього дуже багато".

"Тому я навіть не можу допустити, що він може порушити слово, яке дав… Ваша честь, надіюся, що іменем України буде творитися лише справедливість. І беру на себе це зобов'язання (поручительства) з повною відповідальністю. Навіть уявити, що він порушить своєї слово, я не можу", — резюмував Лапін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Дізнатися докладніше про минуле засідання у справі Пашинського, ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.