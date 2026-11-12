"Лякає найбільше": що не так у справі загибелі 16-річної українки в Нідерландах

Поліція попросила видалити фотографії, які розповсюджували під час пошуків дівчини

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У середу, 11 листопада 2026 року, у нідерландському Воркумі знайшли тіло 16-річної українки Аліни Алексєєвої. Дівчина зникла на два дні раніше. Її тіло виявили у воді біля вулиці Долтевал, неподалік місця, де її бачили востаннє.

Про виявлення дівчини з посиланням на поліцію Фрісландії повідомило видання Moordplekken. Тіло знайшли приблизно о 14.50. Після цього правоохоронці встановили особу загиблої.

Tragisch nieuws: Het lichaam van het vermiste 16-jarige meisje uit Workum is woensdag gevonden in het water bij de Doltewal. Politie onderzoekt toedracht; vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. Politie vraagt eerder gedeelde foto's te verwijderen. 🔗 https://t.co/V9iCQqYDxn #Workum #112Nieuws #Moordplekken #nieuws Bron: Politie Friesland / BTB media — Moordplekken.nl (@MoordplekkenNL) November 11, 2026

Як шукали Аліну

Востаннє Аліну бачили у понеділок, 9 листопада, близько 21:00 на вулиці Долтевал. Як повідомляє 112fryslan, зв’язок з її телефоном раптово обірвався, а потім пристрій відключився. Почалися масштабні пошуки.

Дівчина пішла за покупками та не повернулася додому. Як раніше писав "Телеграф", у середу вранці до пошуків Аліни залучили численних співробітників екстрених служб, підводний дрон та поліцейський вертоліт. У соцмережах розповсюджували прохання про допомогу.

Аліна Алексєєва

Що встановила поліція

Детективи та судові експерти з’ясовують обставини загибелі. За попередніми результатами огляду та вивчення слідів ознак злочину не виявлено.

Встановивши особу загиблої, поліція Фрісландії відкликала та видалила раніше опубліковані повідомлення про пошуки та фотографії. Правоохоронці попросили ЗМІ та всіх, хто поширював орієнтування у соцмережах, теж видалити їх – з поваги до близьких та приватного життя дівчини.

Що стривожило читачів

У Threads користувачі висловлювали співчуття сім’ї. Один із змістовних коментарів був присвячений попередньому висновку поліції та тривозі через інші випадки зникнення підлітків.

"Абзац про те, що складу злочину не виявлено, лякає найбільше. Це вже якийсь випадок за останній рік?" — Написала користувач @lekker.boeket.

Попередній огляд не виявив ознак злочину

У поясненні, опублікованому 13 січня 2026 року, поліція Нідерландів повідомила, що щорічно отримує близько 16 тисяч заяв про зникнення неповнолітніх. Переважна більшість дітей повертаються або перебувають у короткий термін.

"Якщо є ознаки того, що зникла дитина перебуває в небезпеці, ми залучимо всі засоби. Як крайній захід ми можемо відправити AMBER Alert", — пояснила поліція Нідерландів.

Коментарі в Threads

Як повідомляв "Телеграф", у Кременчуці поліція знайшла загиблої 13-річну дівчинку, яка перестала виходити на зв’язок вдень 16 листопада. Про це розповідалося в повідомленні про те, що сталося. Це окремий випадок, який дає контекст тривозі через зникнення підлітків, але не пояснює обставин загибелі дівчини в Нідерландах.