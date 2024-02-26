Пашинского нужно отпустить на поруки — экснардеп Игорь Лапин вступился за политика-патриота

Антикорсуд продолжает рассмотрение меры пресечения для Пашинского, его соратник перечислил заслуги Пашинского перед Украиной

Председателю Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экснардепу Сергею Пашинскому следует избрать меру пресечения именно в виде личного обязательства из-за заслуг политика перед государством при его обороне и за поддержку ВСУ.

Об этом на заседании в Высшем антикорсуде 26 февраля во время рассмотрения избрания меры пресечения для Пашинского заявил Игорь Лапин, майор ВСУ в отставке, бывший народный депутат Украины.

Коротко о том, можно ли мне доверить (Пашинского при взятии на поруки. — Ред. ), или нет. С 2014 года я был в Самообороне Майдана; командир штурмовой роты батальона Айдар; дважды ранен. После этого стал народным депутатом 8-го созыва… Будучи в Комитете правовой политики и правосудия ВР стоял за кулисами создания Антикоррупционного суда Украины, поэтому я видел, как из этого суда выходили невиновные сторонники Януковича, видел, как не выходили патриоты Украины, тем не менее, я глубоко знаю, о чем я говорю…», — сказал Игорь Лапин.

Он вспомнил, как во время боев с россиянами под Попасной батальон Лапина чуть не попал в полное окружение, "и единственное, чем можно было остановить российскую бронетехнику, это были ПТРК "Стугна"; так, как знаю лично Пашинского, ракеты к ПТРК у меня были, поэтому фактически тремя "Стугнами" мы закрыли фланг и батальон спецназначения которым я командовал в количестве 900 человек, не был окружен, и удерживали позиции более месяца на высотах возле Троицкого".

Почему я говорю, что это человек слова? Потому что он ни разу слова не нарушил. Я не знаю такой структуры в Украине, которая бы на сегодня выполнила все обязательства по доставке боеприпасов во время этого полномасштабного вторжения. Кроме тех структур, за которые брался именно Пашинский… Вы даже не можете представить, что такое иметь в сутки у себя 15 снарядов в резерве и получать полторы тысячи снарядов в своей голове от противника, а я это знаю, и фактически могу утверждать, что такая помощь существенная. Конечно, можно "упаковать" Пашинского в СИЗО, назначить какой-то космический залог (который поднимет или не поднимет, может кто-нибудь сбросится), но дело не в том… Я знаю, что Европейская конвенция по защите прав человека говорит, если из десяти человек есть хотя бы одно лицо невиновно, то очень велик риск осудить невиновного человека является величайшим преступлением», — подчеркнул Лапин.

Экснардеп также напомнил, что патриотизм Пашинского также проявился в громкой истории с возвращением так называемой "трубы Медведчука" под контроль Украины.

Он также добавил, что сможет тоже обеспечить приход Пашинского в суд, поскольку находится в Киеве, десять лет знаю Пашинского, есть транспорт, знаю, где он живет, знаю о нем и за него очень много".

"Поэтому я даже не могу допустить, что он может нарушить слово, которое дал… Ваша честь, надеюсь, что именем Украины будет твориться только справедливость. И беру на себя это обязательство (поручительство) с полной ответственностью. Даже представить, что он нарушит свое слово, я не могу", — резюмировал Лапин.

Напомним, ранее мы писали, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании эксдепутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать подробнее о прошлом заседании по делу Пашинского вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.