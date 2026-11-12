Вагою 500 кг і майже 4 метри завдовжки: де і як рибалки спіймали такого гіганта

Під час погоні за монстром човен ледь не перекинувся

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Німецькі рибалки спіймали білого осетра в річці Фрейзер у Канаді після трьохгодинної боротьби. Його довжина становила 362 сантиметри, а вагу оцінили в 500–600 кілограмів.

Про це повідомляє Bild. Рибу виявили за допомогою ехолота в заглибині річки на глибині близько десяти метрів.

Майже годину осетер залишався в укритті, а коли вийшов, рибалкам довелося протистояти ще й сильній течії. Після шестикілометрової погоні їм вдалося вивести його на мілководдя. Одним з учасників риболовлі був 32-річний керівник комерційного відділу Тобіас Турньє з баварського міста Нойштадт-ан-дер-Айш.

У Британській Колумбії спійманих гігантських осетрів повертають у природне середовище Джерело: Bild

Спійманого осетра забезпечили чипом для наукових досліджень і відпустили назад Джерело: Bild

У Британській Колумбії спійманих гігантських осетрів повертають у природне середовище Джерело: Bild

"Самотужки впоратися з таким доісторичним гігантом неможливо! Мені дуже пощастило, що зі мною в човні були Андреас і Роберт. Вони не лише чудово спрацювалися, а й мають необхідний досвід", – розповів Тобіас Турньє.

Осетра виміряли, забезпечили спеціальним чипом для наукових досліджень і сфотографували на згадку. Потім рибу випустили назад: правила риболовлі в канадській провінції Британська Колумбія зобов’язують повертати спійманих гігантських осетрів у природне середовище існування.

Як повідомляв "Телеграф", український рибалка спіймав у Дніпрі метрову щуку. Риболовля відбувалася в першій половині дня в жовтні на спінінг.