Російське імпортозаміщення не заважає кремлівським чиновникам обирати західні аксесуари

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Помічник президента РФ Юрій Ушаков з’явився на зустрічі в Кремлі з Patek Philippe Complications Annual Calendar на лівому зап’ясті. Модель ref. 5205G-013 з білого золота на вторинному ринку коштує приблизно €45 000–55 000.

Про це повідомляє "Телеграф". Ушаков сидів поруч із Володимиром Путіним на зустрічі зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Річний календар у цьому годиннику потрібно коригувати вручну лише раз на рік Джерело: Getty Images

Поки російські чиновники й дипломати міркують про розрив із Заходом і "суверенне імпортозаміщення", вибір кремлівського переговорника демонструє зовсім інші споживчі звички. Для власного зап’ястя він віддав перевагу люксу зі Швейцарії.

Біле золото, річний календар і фази Місяця

Корпус Patek Philippe Complications Annual Calendar діаметром 40 мм виготовлений із 18-каратного білого золота. У моделі ажурні вушка для кріплення ремінця й синій циферблат із градієнтом: ближче до країв колір плавно переходить у чорний.

Головна технічна особливість – ускладнення Annual Calendar, тобто річний календар. У верхній частині циферблата розташовані три віконця, які показують день тижня, дату й місяць. Механізм самостійно враховує місяці тривалістю 30 і 31 день, тому вручну коригувати календар потрібно лише раз на рік – 1 березня.

Календарний механізм годинника потрібно вручну коригувати лише раз на рік – 1 березня

У нижній частині циферблата розташований індикатор фаз Місяця з 24-годинним лічильником. Доповнює годинник ремінець зі шкіри алігатора – ще одна деталь люксової моделі, яку обрав помічник російського президента.

Календар моделі потрібно вручну коригувати лише раз на рік

Скільки коштує вибір кремлівського перемовника

На вторинному ринку стартові пропозиції щодо цієї моделі становлять приблизно €45 000–55 000, або близько $50 000–60 000. Ціна залежить від стану годинника та комплектації.

Календар цього годинника потрібно вручну коригувати лише раз на рік – 1 березня

79-річний Ушаков – один із ключових посередників Кремля у контактах з адміністрацією Дональда Трампа щодо війни в Україні. Як писала The Moscow Times 29 січня 2026 року, колишній посол РФ у США має високу довіру Путіна завдяки знанню вашингтонської політики та має прямий доступ до російського президента.

"Ушаков відіграє ключову роль у непублічній комунікації між Росією та Сполученими Штатами під час війни в Україні", – сказав The Moscow Times історик, професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко.

За оцінкою Радченка, вплив Ушакова на формування російської зовнішньої політики значно більший, ніж у міністра закордонних справ Сергія Лаврова, відстороненого від ухвалення ключових рішень. Сам Ушаков регулярно спілкується з журналістами після переговорів з американською стороною та викладає позицію Путіна.