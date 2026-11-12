Вітчизняні годинники — для холопів: головний перемовник Путіна носить швейцарський люкс (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Російське імпортозаміщення не заважає кремлівським чиновникам обирати західні аксесуари
Помічник президента РФ Юрій Ушаков з’явився на зустрічі в Кремлі з Patek Philippe Complications Annual Calendar на лівому зап’ясті. Модель ref. 5205G-013 з білого золота на вторинному ринку коштує приблизно €45 000–55 000.
Про це повідомляє "Телеграф". Ушаков сидів поруч із Володимиром Путіним на зустрічі зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Поки російські чиновники й дипломати міркують про розрив із Заходом і "суверенне імпортозаміщення", вибір кремлівського переговорника демонструє зовсім інші споживчі звички. Для власного зап’ястя він віддав перевагу люксу зі Швейцарії.
Біле золото, річний календар і фази Місяця
Корпус Patek Philippe Complications Annual Calendar діаметром 40 мм виготовлений із 18-каратного білого золота. У моделі ажурні вушка для кріплення ремінця й синій циферблат із градієнтом: ближче до країв колір плавно переходить у чорний.
Головна технічна особливість – ускладнення Annual Calendar, тобто річний календар. У верхній частині циферблата розташовані три віконця, які показують день тижня, дату й місяць. Механізм самостійно враховує місяці тривалістю 30 і 31 день, тому вручну коригувати календар потрібно лише раз на рік – 1 березня.
У нижній частині циферблата розташований індикатор фаз Місяця з 24-годинним лічильником. Доповнює годинник ремінець зі шкіри алігатора – ще одна деталь люксової моделі, яку обрав помічник російського президента.
Скільки коштує вибір кремлівського перемовника
На вторинному ринку стартові пропозиції щодо цієї моделі становлять приблизно €45 000–55 000, або близько $50 000–60 000. Ціна залежить від стану годинника та комплектації.
79-річний Ушаков – один із ключових посередників Кремля у контактах з адміністрацією Дональда Трампа щодо війни в Україні. Як писала The Moscow Times 29 січня 2026 року, колишній посол РФ у США має високу довіру Путіна завдяки знанню вашингтонської політики та має прямий доступ до російського президента.
"Ушаков відіграє ключову роль у непублічній комунікації між Росією та Сполученими Штатами під час війни в Україні", – сказав The Moscow Times історик, професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко.
За оцінкою Радченка, вплив Ушакова на формування російської зовнішньої політики значно більший, ніж у міністра закордонних справ Сергія Лаврова, відстороненого від ухвалення ключових рішень. Сам Ушаков регулярно спілкується з журналістами після переговорів з американською стороною та викладає позицію Путіна.