Заставу за Пашинського внесуть підприємства оборонки, хоча ці кошти мали б працювати на перемогу України, — адвокат екснардепа

Адвокат Євген Грушовець попросив ВАКС призначити м'яку міру запобіжного заходу для голови асоціації виробників зброї

У разі призначення ВАКС застави в 300 млн грн для голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардепа Сергія Пашинського у справі про так зване "розкрадання нафтопродуктів", ці кошти будуть виведені з підприємств оборонної промисловості замість виготовлення дефіцитних снарядів і зброї, якої потребують сьогодні ЗСУ. Це значно нашкодить країні в сенсі протидії агресії РФ.

Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду 26 лютого з приводу міри запобіжного заходу та розміру застави для Пашинського заявив його адвокат Євген Грушовець.

"Якби таких, як Пашинський, було більше в 2022 році, думаю, ситуація з відсіччю агресії РФ була б кращою… Пашинський зараз — голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. У той час, коли про Україну згадують тільки в контексті того, що вона тільки потребує і що споживає (імпортну зброю. — Ред.), Асоціація робить все, щоб про національних виробників продукції військового призначення, знав весь світ… Та сума застави, яку визначить суд (ми не знаємо, у якому розмірі), буде сплачена членами Асоціації (підприємствами ВПК. — Ред.), але ми всі повинні розуміти, що це кошти, які повинні були б піти на перемогу, а вони чомусь будуть заморожені та підуть на Казначейський рахунок суду", — наголосив він.

Окрім того, адвокат з огляду на заслуги екснардепа перед Україною в протидії Росії, звернувся до ВАКС з проханням обрати політику м'який запобіжний захід без арешту та застави.

"Ваша честь, прошу не застосовувати до Пашинського тримання під вартою, тому що на сьогодні це найбезглуздіший намір працівників САП. І Ваша честь, прошу не застосовувати відносно Пашинського надмірну велику заставу, оскільки ці кошти підуть від підприємств військово-промислового комплексу. Я хотів би, щоб ці кошти пішли на розробки, на якісь речі, які потім будуть передаватися хлопцям на фронт, щоб захищати нашу країну. Враховуючи і те, що він не буде переховуватися від цієї справи. Просив би застосувати до нього особисте зобов'язання. Слово Пашинського у цій справі має найбільшу цінність, воно точно дорожче грошей, воно настільки цінне, що його не потрібно саджати за грати. Тому прошу відмовити прокурору у застосуванні такого запобіжного заходу як тримання під вартою", — заявив Євген Грушовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Дізнатися докладніше про минуле засідання у справі Пашинського, ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.