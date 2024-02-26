Залог за Пашинского внесут предприятия оборонки, хотя эти средства должны были бы работать на победу Украины, — адвокат экс-нардепа

Адвокат Евгений Грушовец попросил ВАКС назначить мягкую меру пресечения главе ассоциации производителей оружия

В случае назначения ВАКС залога в 300 млн грн для главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о так называемом "хищении нефтепродуктов", эти средства будут выведены из предприятий оборонной промышленности вместо изготовления дефицитных снарядов и оружия, в котором нуждаются сегодня ВСУ. Это существенно навредит стране в смысле противодействия агрессии РФ.

Об этом на заседании Высшего антикоррупционного суда 26 февраля по поводу меры пресечения и размера залога Пашинскому заявил его адвокат Евгений Грушовец.

"Если бы таких, как Пашинский, было больше в 2022 году, думаю, ситуация с отпором агрессии РФ была бы лучше… Пашинский сейчас — глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности. В то время, когда об Украине вспоминают только в контексте того, что она только нуждается и что потребляет (импортное оружие. — Ред.), Ассоциация делает все, чтобы о национальных производителях продукции военного назначения знал весь мир… Та сумма залога, которую определит суд (мы не знаем, в каком размере), будет уплачена членами Ассоциации (предприятиями ВПК. – Ред.), но мы все должны понимать, что это средства, которые должны были бы пойти на победу, а они почему-то будут заморожены и пойдут на Казначейский счет суда", – подчеркнул он.

Кроме того, адвокат, учитывая заслуги экс-нардепа перед Украиной в противодействии России, обратился к ВАКС с просьбой избрать политику мягкую меру пресечения без ареста и залога.

"Ваша честь, прошу не применять к Пашинскому содержание под стражей, потому что на сегодня это самое бессмысленное намерение работников САП. И Ваша честь, прошу не применять в отношении Пашинского чрезмерно большой залог, поскольку эти средства пойдут от предприятий военно-промышленного комплекса. Я хотел бы, чтобы эти средства пошли на разработки, на какие-то вещи, которые потом будут передаваться ребятам на фронт, чтобы защищать нашу страну, учитывая и то, что он не будет скрываться от этого дела. Просил бы применить к нему личное обязательство. Слово Пашинского в этом деле имеет наибольшую ценность, оно точно дороже денег, оно настолько ценно, что его не нужно сажать за решетку. Поэтому прошу отказать прокурору в применении такой меры пресечения, как содержание под стражей ", — заявил Евгений Грушовец.

Напомним, ранее мы писали, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в доме экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать подробнее о прошлом заседании по делу Пашинского вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.