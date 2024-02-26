Його вже ховають у схрони: у МВС розповіли, скільки нелегальної зброї на руках в українців

У МВС вагаються з оцінкою кількості зброї в українців, але можуть назвати приблизну цифру

На руках в українців перебувають мільйони одиниць нелегальної зброї, яка до їхніх рук потрапила внаслідок бойових дій. Швидше за все після завершення війни воно буде заховано у різних схованках.

Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у розмові із журналісткою Наталією Мосейчук. Інтерв’ю було оприлюднено на її каналі у YouTube.

"Ми не знаємо, скільки зброї на руках в українців, мільйон, два… тут цифра від мільйона до п’яти. Ну десь буде посередині. Давайте вважати, що 3 мільйони", — сказав Клименко і нагадав, що в країні йде війна.

За його словами, ця зброя швидше за все після війни буде закопана в якихось схронах, які шукатиме поліція. Клименко додав, що лише за останній тиждень правоохоронці таких знайшли цілих чотири.

Він зазначив, що йдеться в першу чергу про трофейну зброю, залишену після себе росіянами, але також і про ту зброю, яку було забрано місцевими жителями після знищення росіянами деяких українських об’єктів.

"Наприклад після знищення ворогом військового училища 2000 одиниць зброї просто валялися на території, яка на той момент була підконтрольна ворогові. І наші громадяни її забрали", — сказав Клименко.

Разом з тим, міністр не став заперечувати того, що в поліції очікують, що після війни в країні спостерігатиметься зростання злочинності, у тому числі й із застосуванням зброї.

Як повідомлялося раніше, у МВС раніше повідомляли, що з 24 лютого 2022-го Росія здійснила майже 110 тисяч обстрілів України.