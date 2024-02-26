Его уже прячут в тайники: в МВД рассказали, сколько нелегального оружия на руках у украинцев

В МВД затрудняются с оценкой количества оружия у украинцев, но могут назвать примерную цифру

На руках у украинцев находятся миллионы единиц нелегального оружия, которое в их руки попало вследствие боевых действий. Скорее всего после завершения войны оно будет спрятано в различных тайниках.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в разговоре с журналисткой Наталией Мосейчук. Интервью было обнародовано на ее канале в YouTube.

"Мы не знаем, сколько оружия на руках у украинцев, миллион, два… тут цифра от миллиона до пяти. Ну где-то будет посредине. Давайте считать 3 миллиона", — сказал Клименко и напомнил, что в стране идет война.

По его словам, это оружие скорее всего после войны будет зарыто в каких-то тайниках, которые будет искать полиция. Клименко добавил, что лишь за последнюю неделю правоохранители таковых нашли целых четыре.

Он отметил, что речь идет в первую очередь о трофейном оружии, оставленном после себя россиянами, но также и о том оружии, которое было забрано местными жителями после уничтожения россиянами неких украинских объектов.

"Например, после уничтожения врагом военного училища 2000 единиц оружия просто валялись на территории, которая на тот момент была подконтрольна врагу. И наши граждане ее забрали", — сказал Клименко.

Вместе с тем, министр не стал отрицать того, что в полиции ожидают, что после войны в стране будет наблюдаться рост преступности, в том числе и с применением оружия.

Как сообщалось ранее, в МВД ранее сообщали, что с 24 февраля 2022-го Россия совершила почти 110 тысяч обстрелов Украины.