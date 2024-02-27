Відсторонений голова "Укрнафтобуріння" спростував податкові досягнення управителів "Укрнафти"

"Загрібати жар чужими руками завжди легко"

Голова ради директорів Британської JKX Oil & Gas Михайло Бакуненко, який пів року тому був відсторонений "Укрнафтою" від виконання обов’язків голови "Укрнафтобуріння", спростував податкові досягнення новопризначеного "Укрнафтою" тимчасового менеджменту. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

Днями, керівництво "Укрнафтобуріння" отримало відзнаку Гетманцева як "лідер галузі зі сплати податків, що підтримує державу в скрутний час". Проте це досягнення минулих управителів, доводить відсторонений голова УНБ Михайло Бакуненко.

Як свідчать оприлюднені Бакуненко дані по сплаті податків – більше 95% з них було сплачено компанією під його головуванням у першому півріччі 2023 року шляхом авансування податків для підтримання обороноздатності держави в скрутний час в сумі 3,895 млрд грн. В той же час нові управителі від Укрнафти за друге півріччя ця сума є в 10 разів меншою та складає всього 287 млн грн.

"Загрібати жар чужими руками, як і використовувати переплату, сформовану попереднім менеджментом, завжди легко. Нуль відсотків розуміння, 100% засудження", — резюмує Бакуненко.

Нагадаємо, що теперішній управитель УНБ ("Укрнафта") програв у суді позов від "Держгеонадра" і 1 грудня 2023 року повністю зупинив видобування газу на Сахалінському родовищі