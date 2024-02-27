Отстраненный глава "Укрнефтебурения" опроверг налоговые достижения управляющих "Укрнафтой"

"Загребать жар чужими руками всегда легко"

Председатель совета директоров Британской JKX Oil & Gas Михаил Бакуненко, полгода назад отстраненный "Укрнафтою" от исполнения обязанностей главы "Укрнафтобуріння", опроверг налоговые достижения новоназначенного "Укрнафтою" временного менеджмента. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

На днях руководство "Укрнафтобуріння" получило отличие Гетманцева как "лидер отрасли по уплате налогов, поддерживающий государство в трудное время". Однако это достижение прошлых управляющих, доказывает отстраненный глава УНБ Михаил Бакуненко.

Как свидетельствуют обнародованные Бакуненко данные по уплате налогов – более 95% из них были уплачены компанией под его председательством в первом полугодии 2023 года путем авансирования налогов для поддержания обороноспособности государства в трудное время в сумме 3,895 млрд. грн. В то же время новые управляющие от "Укрнафти" за второе полугодие эта сумма в 10 раз меньше и составляет всего 287 млн грн.

"Загребать жар чужими руками, как использовать переплату, сформированную предыдущим менеджментом, всегда легко. Ноль процентов понимания, 100% осуждения", — резюмирует Бакуненко.

Напомним, что нынешний управляющий УНБ ("Укрнафта") проиграл в суде иск от "Госгеонадра" и 1 декабря 2023 полностью остановил добычу газа на Сахалинском месторождении