За красиві очі? Ректор КНУ ім. Шевченка придбав елітну квартиру, на яку не мав грошей — ЗМІ

В діях Бугрова вбачаються ознаки корупційного правопорушення

Ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров, який в січні привернув увагу журналістів-розслідувачів через закупівлю харчів для своїх студентів по завищених цінах, став власником квартири в елітній столичній новобудові. Щоправда, задекларованих коштів на неї не вистачило б.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". Зазначається, що виданню вдалося отримати угоду на купівлю квартири. Крім того, журналісти проаналізували декларації ректора.

"У комплексі White Lines, який ще частково добудовується, торік став власником квартири ректор Київського національного університету Володимир Бугров. За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, 21 грудня 2023 року він оформив на себе двокімнатну квартиру площею 74,7 кв. м. Нині подібні квартири коштують понад 200 тисяч доларів", — пише видання.

Журналісти отримали угоду на купівлю квартири та проаналізували декларації ректора КНУ. З'ясувалося, що Бугров придбав облігації, які після завершення будівництва міг обміняти на квадратні метри. Угоду було укладено ще у 2020-му, коли чинний ректор обіймав посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

"І у декларації, і в отриманих редакцією документах йдеться про 7444 облігації вартістю 231 гривня кожна на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Це номінальна вартість облігацій. Щоправда, у тому ж документі вказано, що сума, яку сплатив Бугров, сягає майже 3,5 мільйони гривень (123 868 доларів США у 2020 році). Цю суму Бугров мав сплатити у 9-денний термін", — йдеться у розслідуванні.

ЖК "White Lines"

Розслідувачі дійшли висновку, що задекларованих Бугровим коштів просто не вистачило б на купівлю цієї нерухомості. Протягом 2020 року його сім’я заробила 1,3 мільйона гривень. Разом з тим, між 2019-м та 2020-м (коли було укладено інвестиційний договір) заощадження Бугрова та його родини, підкреслюють журналісти, не просто не зменшилися, а навпаки — зросли.

ЖК розташований у Голосіївському районі Києва

Отримавши вичерпні докази, журналісти "Слідство. Інфо" зустрілися з ректором КНУ. Після короткої розмови, Бугров звинуватив розслідувачів у втручанні в його особисте життя та відмовився прямо відповісти на питання, щодо походження 3,5 млн гривень у 2020-му році.

"Крім того, що ректор не зміг пояснити, де взяв гроші на дорогу квартиру, журналісти виявили, що у деклараціях за 2020–2022 роки Бугров не задекларував своє право на об’єкт незавершеного будівництва, вказавши лише наявні цінні папери у декларації. Також Бугров не вказав у декларації за 2020 рік видаток на нерухомість. Тобто суму, яку він витратив на квартиру", — пише видання.

Оголошення про продаж квартири у ЖК White Lines з сайту OLX

В діях Бугрова вбачаються ознаки корупційного правопорушення, стверджує юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. За його словами, існує роз’яснення НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), в якому йдеться, що якщо суб’єкт декларування набув у власність цінні папери на об’єкт незавершеного будівництва, то вказується як сам об’єкт, так і цінні папери.

Отже, в цій справі, на думку юриста, може йтися про порушення частини 1 статті 366–2 КК України (декларування недостовірної інформації). Мінімальна санкція цієї статті передбачає штраф, максимальна — обмеження волі строком до двох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, яких підозрюють у корупційних злочинах. Йдеться про справу щодо постачання товарів для ЗСУ.