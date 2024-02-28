За красивые глаза? Ректор КНУ им. Шевченко приобрел элитную квартиру, на которую у него не было денег — СМИ

В действиях Бугрова усматриваются признаки коррупционного правонарушения

Ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров, в январе привлекший внимание журналистов-расследователей из-за закупки продуктов для своих студентов по завышенным ценам, стал владельцем квартиры в элитной столичной новостройке. Правда, задекларированных средств на нее не хватило бы.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо". Отмечается, что изданию удалось получить сделку по покупке квартиры. Кроме того, журналисты проанализировали декларации ректора.

"В комплексе White Lines, который еще частично достраивается, в прошлом году стал владельцем квартиры ректор Киевского национального университета Владимир Бугров. По данным реестра прав на недвижимое имущество, 21 декабря 2023 года он оформил на себя двухкомнатную квартиру площадью 74,7 кв. подобные квартиры стоят более 200 тысяч долларов", — пишет издание.

Журналисты получили договор на покупку квартиры и проанализировали декларации ректора КНУ. Выяснилось, что Бугров приобрел облигации, которые по завершении строительства мог обменять на квадратные метры. Соглашение было заключено еще в 2020 году, когда действующий ректор занимал должность проректора по научно-педагогической работе.

"И в декларации, и в полученных редакцией документах говорится о 7444 облигациях стоимостью 231 гривна каждая на общую сумму 1,7 миллиона гривен. Это номинальная стоимость облигаций. Правда, в том же документе указано, что сумма, которую уплатил Бугров, достигает почти 3,5 миллиона гривен (123 868 долларов США в 2020 году). Эту сумму Бугров должен был оплатить в 9-дневный срок", — говорится в расследовании.

ЖК "White Lines"

Расследователи пришли к выводу, что задекларированных Бугровым средств просто не хватило бы на покупку этой недвижимости. В 2020 году его семья заработала 1,3 миллиона гривен. Вместе с тем, между 2019 и 2020 (когда был заключен инвестиционный договор) сбережения Бугрова и его семьи, подчеркивают журналисты, не просто не уменьшились, а наоборот — выросли.

ЖК расположен в Голосеевском районе Киева

Получив исчерпывающие улики, журналисты "Слідство.Інфо" встретились с ректором КНУ. После короткого разговора Бугров обвинил расследователей во вмешательстве в его личную жизнь и отказался прямо ответить на вопрос о происхождении 3,5 млн гривен в 2020 году.

"Кроме того, что ректор не смог объяснить, где взял деньги на дорогую квартиру, журналисты обнаружили, что в декларациях за 2020-2022 годы Бугров не задекларировал свое право на объект незавершенного строительства, указав лишь имеющиеся ценные бумаги в декларации. Также Бугров не указал в декларации за 2020 год расход на недвижимость. То есть сумму, которую он потратил на квартиру", — пишет издание.

Объявления о продаже квартиры в ЖК White Lines с сайта OLX

В действиях Бугрова видны признаки коррупционного правонарушения, утверждает юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. По его словам, существует разъяснение НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), в котором говорится, что если субъект декларирования приобрел в собственность ценные бумаги на объект незавершенного строительства, то указывается как сам объект, так и ценные бумаги.

Следовательно, по этому делу, по мнению юриста, речь может идти о нарушении части 1 статьи 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Минимальная санкция этой статьи предусматривает штраф, максимальная – ограничение свободы сроком до двух лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче и его сыне Романе, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Речь идет о деле по поставке товаров для ВСУ.