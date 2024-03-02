Українець відсудив у Росії 200 тисяч гривень компенсації: як йому це вдалося

Суд не зразу став на бік заявника

У Хмельницькій області суд задовольнив позов чоловіка проти Росії. Він скаржився на те, що нічні повітряні тривоги заважають йому спати.

Про це йдеться в постанові Хмельницького апеляційного суду. У своєму позові чоловік стверджував, що війна призвела до порушення його прав та моральних страждань.

У позові зазначалося, що чоловік щодня зазнає стресу через повітряні тривоги та тривале перебування в укритті. Внаслідок цього він не може нормально спати, бо здригається від виття сирен.

Крім того, чоловік скаржився, що споглядання ним зруйнованих будівель у Хмельницькому завдає йому додаткового дискомфорту. Також чоловік поскаржився на лідерів громадської думки, через яких у нього накопичився психологічний негатив і прискорилися процеси старіння.

Хмельницький міськрайонний суд відмовив чоловіку в позові. Проте він подав апеляцію, прохаючи з'ясувати всі обставини справи повністю.

Чоловік вимагав стягнути на свою користь 120 тисяч грн моральної шкоди від Росії. Також він просив стягнути 1 грн за шкоду, якої завдала йому Україна через "недобросовісну діяльність органів державної влади".

Хмельницький апеляційний суд врешті задовольнив його позов. Суд постановив, щоб Росія виплатила чоловіку 200 тисяч гривень за моральні страждання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що нова версія застосунку "Повітряна тривога", який сповіщає про сигнал сирени, надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах.