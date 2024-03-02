Украинец отсудил у России 200 тысяч гривен компенсации: как ему это удалось

Суд не сразу принял сторону заявителя

В Хмельницкой области суд удовлетворил иск мужчины против России. Он жаловался, что ночные воздушные тревоги мешают ему спать.

Об этом говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда. В своем иске мужчина утверждал, что война привела к нарушению его прав и нравственных страданий.

В иске отмечалось, что мужчина ежедневно испытывает стресс из-за воздушных тревог и длительного пребывания в укрытии. В результате этого он не может нормально спать, потому что вздрагивает от воя сирен.

Кроме того, мужчина жаловался, что созерцание им разрушенных зданий в Хмельницком доставляет ему дополнительный дискомфорт. Также мужчина пожаловался на лидеров общественного мнения, из-за которых у него скопился психологический негатив и ускорились процессы старения.

Хмельницкий горрайонный суд отказал мужчине в иске. Однако он подал апелляцию, прося выяснить все обстоятельства дела полностью.

Мужчина требовал взыскать в свою пользу 120 тысяч грн морального ущерба от России. Также он просил взыскать 1 грн за ущерб, причиненный ему Украиной из-за "недобросовестной деятельности органов государственной власти".

Хмельницкий апелляционный суд наконец удовлетворил его иск. Суд постановил, чтобы Россия выплатила мужчине 200 тысяч гривен за нравственные страдания.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что новая версия приложения "Воздушная тревога", извещающего о сигнале сирены, будет посылать предупреждение о повышенной опасности в отдельных городах и общинах.